到大鵬灣青洲灣派對慵懶一下 假日微醺音樂會、市集加小旅行

冬季氣溫相對暖和的屏東，是避寒首選地，屏東大鵬灣國家風景區最恬適、慵懶的「青洲灣派對」，3至8日於大鵬灣青洲登場，這場首度與全台最大琴酒嘉年華 Gin & Tonic PA（大島琴酒節）跨界合作的嘉年華會，周六、日加碼安排微醺音樂會、海景派對市集和小旅行遊程，邀民眾假日來感受多一度的的溫暖和熱情，在沙灘漫步、享受美食和音樂。

鵬管處處長許主龍說，「青洲灣派對」藉由不同音樂元素，塑造海邊慵懶放鬆的氛圍，以「青洲灣人琴味」為主題舉辦調酒比賽及調酒攤位，將海洋藻類風味結合清爽的熱帶水果、屏東特有的「港口茶」，特製專屬低酒精風味調酒，並與藝術家朱志康老師合作，打造海景「微醺教堂」的大型裝置藝術。

市集部分，屏東觀光圈聯手大鵬灣觀光產業聯盟，挖掘出屏東當地特色店家、攤商與南台灣最具特色市集生活品牌LA RUE，在大鵬灣創造屬於屏東最在地、最有氣氛的的沉浸式海景市集；另與在地業者豐BAR合作，推出無酒精飲品及在地限定餐飲；小旅行推薦預約「大小港邊、熱帶漁林」創生團隊設計的漁村體驗遊程或海景SUP體驗，或上KKday預訂濱海氣氛座位，絕美海景及小琉球盡收眼底。

Gin & Tonic PA（大島琴酒節）是全台最大琴酒嘉年華，也是鵬管處首度跨界合作；「琴酒」在國際上被視為當代調酒的「新靈魂」，琴酒源於16世紀的荷蘭與英國，隨著大航海時代裝載著各地風土民情，代表著每一個國家的記憶味道，世界各地的時尚酒吧，尤其是英國倫敦與日本東京，更是以琴酒蔚為風尚。許多國有Gin & Tonic Pa活動，來慶祝與匯聚各國對琴酒新精神的推崇。

許主龍表示，配合行政院「向海致敬」政策，青洲灣沙灘經整治變得潔淨宜人，讓遊客擁有親海、近海的友善環境，同時善用屏東總是多五度的氣候條件打造「冬日沙灘生活品牌」為目標，強調「海邊慢活」、「質感休憩」，藉由音樂、料理、生活市集及文化旅行活動，帶動地方產業發展與擴大整體觀光熱潮，

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康 屏東大鵬灣國家風景區「青洲灣派對」3至8日登場，首度與全台最大琴酒嘉年華 Gin & Tonic PA（大島琴酒節）跨界合作，周六日安排微醺音樂會、海景市集和小旅行遊程。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。圖／鵬管處提供 屏東大鵬灣國家風景區「青洲灣派對」3至8日登場，首度與全台最大琴酒嘉年華 Gin & Tonic PA（大島琴酒節）跨界合作，周六日安排微醺音樂會、海景市集和小旅行遊程。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。圖／鵬管處提供 屏東大鵬灣國家風景區「青洲灣派對」3至8日登場，首度與全台最大琴酒嘉年華 Gin & Tonic PA（大島琴酒節）跨界合作，周六日安排微醺音樂會、海景市集和小旅行遊程。圖／鵬管處提供 屏東大鵬灣國家風景區「青洲灣派對」3至8日登場，首度與全台最大琴酒嘉年華 Gin & Tonic PA（大島琴酒節）跨界合作，周六日安排微醺音樂會、海景市集和小旅行遊程。圖／鵬管處提供

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