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遠東百貨 2023嚴選年味樣樣經典

記者／ 江佩君 專題報導

遠東百貨徐雪芳總經理（右三）、林彰豐營運長（左二）、湯治亞財務長（左一）、劉志成企畫長（右二）、超市餐飲部陳佑任協理（右一），應景裝扮共同推薦2023年菜年禮。 圖／遠東百貨 提供
遠東百貨徐雪芳總經理（右三）、林彰豐營運長（左二）、湯治亞財務長（左一）、劉志成企畫長（右二）、超市餐飲部陳佑任協理（右一），應景裝扮共同推薦2023年菜年禮。 圖／遠東百貨 提供

2023年春節過年來得早，1月20日起將迎來10天的春節假期，2023兔年也是台灣走出過去三年被疫情籠罩的陰霾，無論是旅行與探訪親友，心境與行動更輕鬆自由。過年堪稱全民年度最重要節慶，在這之前打點圍爐年菜或是送禮向親友表心意更是過年前需要費心打理的事，遠東百貨2023春節禮品陣容今年以「經典」為主軸，依慣例由遠百總經理徐雪芳親自領軍選品，精心挑選300多家品牌、500多款年菜年禮，讓消費者方便選擇年菜、年禮，省去繁雜過程，一站購足搞定。

湯品必備
圓山大飯店-花膠鮑魚佛跳牆
這款佛跳牆多次獲得烹飪比賽金獎，嚴選老母雞、金華火腿、後腿肉細火慢燉8小時，匯集南非活鮑魚、蹄筋、冬菇、瑤柱、曼波魚皮等高檔食材，以及頂級養生花膠等山珍與海味於一鍋的宴席大菜。花膠鮑魚佛跳牆約3,200g建議售價3,888元，再送價值1,200元圓兔保冷袋一組及價值900元圓山御廚無添加調味珍鮮500g一盒。

圓山大飯店-花膠鮑魚佛跳牆 。 圖／遠東百貨 提供
圓山大飯店-花膠鮑魚佛跳牆 。 圖／遠東百貨 提供

加菜首選
翟九-金榜招財豬腳
位於新竹在地近40年的眷村味「翟九麵館」，今年推出的年菜料理「金榜招財豬腳」，使用台灣原生種黑豬肉，肉質甘甜沒有肉腥味是其特性，經過蒸烤、煨滷、醬悶等過程入味提味增香。金榜招財豬腳每份約一公斤，拿到冷凍包後豬腳不太需要化凍，鍋子先倒入滷汁、放入豬腳加熱，可依個人口味再加入辣椒、蔥蒜等辛香料，以及額外加入滷豆乾、滷蛋豐富豬腳菜色，一起加熱煮到收汁，即可上桌。每盒888元，開封後請盡快食用完畢。

翟九-金榜招財豬腳。 圖／遠東百貨 提供
翟九-金榜招財豬腳。 圖／遠東百貨 提供

蔬食優選
陽明春天-新年星饗宴
陽明春天蟬聯兩屆米其林綠星，特別將綠星的理念融入團圓年夜飯推出「新年星饗宴」，以在地時令食材製作四道全素品項。
「新年星饗宴」內含極品佛跳牆8小時熬煮精華甘甜湯頭，以白蘿蔔、大白菜等鮮甜食材熬煮湯底，佛跳牆食材貨真價實，嚴選十餘種以上頂級食材，搭配多種蔬菜文火慢燉，無添加味精，一甕即享色香味俱全的美味。
冬菇蜜汁烤麩，以蜜汁醬汁慢燉熬煮，烤麩微小細孔吸飽醬汁，軟嫩彈牙多汁。麻油山珍選用北港純正黑麻油及鴻禧菇熬煮成濃厚湯頭，搭配上滋補猴菇、杏鮑菇等滋補養氣。梅干獅子頭這道傳統功夫菜，加入客家梅干菜，鹹香腴潤，承載記憶中的鮮美好味道。建議售價2,579元。

陽明春天-新年星饗宴。 圖／遠東百貨 提供
陽明春天-新年星饗宴。 圖／遠東百貨 提供

合興壹玖肆柒-合興×TOAST八寶飯聯名禮盒
合興×TOAST八寶飯聯名禮盒，把合興壹玖肆柒經典的八寶飯，裝入TOAST以陶瓷製成的可以蒸煮入烤箱、微波多元功能的便當盒，為傳統的好滋味附加了實用的組合，建議售價1,300元。

合興壹玖肆柒-合興×TOAST八寶飯聯名禮盒。 圖／遠東百貨 提供
合興壹玖肆柒-合興×TOAST八寶飯聯名禮盒。 圖／遠東百貨 提供

漢風糕點
香格里拉台南遠東國際大飯店-鴻圖大展雙糕禮袋
團圓松露菌菇蘿蔔糕是主廚嚴選新鮮冬季蘿蔔搭配松露菌菇，食材以白蘿蔔絲、秀珍菇、鴻喜菇、美白菇、珊瑚菇等製成。鴻運到來紫薯甜年糕同樣是主廚精選台灣在地食材，添加富含多元營養素的地瓜，做為團圓甜蜜象徵鴻圖大展雙糕禮袋每組2入，每份建議售價1,088元。

香格里拉台南遠東國際大飯店-鴻圖大展雙糕禮袋。 圖／遠東百貨 提供
香格里拉台南遠東國際大飯店-鴻圖大展雙糕禮袋。 圖／遠東百貨 提供

舊振南-吉好運禮盒
創立於1890年的舊振南餅店是台灣傳統好味的代表伴手禮。綜合款吉好運禮盒精選舊振南熱銷漢餅、零嘴，內含南瓜子酥、杏仁酥、棗泥核桃糕、金萱烏龍牛軋糖、核桃杏香酥、鳳梨酥、水果糖，盛滿7樣福氣小點心，過年期間天天享受不同的美好滋味。建議售價1,560元。

舊振南-吉好運禮盒。 圖／遠東百貨 提供
舊振南-吉好運禮盒。 圖／遠東百貨 提供

台北文華東方酒店榮華禮盒-榮華禮盒
文華餅房推出的榮華禮盒，內含桂圓酥4入、鳳梨酥4入與綜合水果果乾12入。文華鳳梨酥為濃郁奶香的細緻餅皮，搭配來自台灣屏東大武山的土鳳梨及金鑽17號鳳梨，兩種鳳梨黃金比例調配而成。
文華桂圓酥則是精選來自台灣台南東山的龍眼，搭配細緻香醇的餅皮。無糖、無添加、無色素、無防腐劑，採冷低溫烘培法，帶皮烘乾吃得到果肉清甜。每盒建議售價1,680元。

台北文華東方酒店榮華禮盒。 圖／遠東百貨 提供
台北文華東方酒店榮華禮盒。 圖／遠東百貨 提供

Robuchon-新年典藏禮盒
售價：1680元
內容：幽方包種茶、芝麻沙布雷、白巧克力脆球、茴香海鹽格西尼、迷迭開心果沙布雷、瑪德連。

Robuchon-新年典藏禮盒。 圖／遠東百貨 提供
Robuchon-新年典藏禮盒。 圖／遠東百貨 提供

YOKUMOKU-兔年限定 迎春禮盒(20入)
售價：980元
內容：
1.原味雪茄蛋捲*8入
2.雙層果仁糖可可薄片餅乾*8入
3.雙層咖啡可可薄片餅乾*4入
淨重：172.4g

YOKUMOKU-兔年限定 迎春禮盒。 圖／遠東百貨 提供
YOKUMOKU-兔年限定 迎春禮盒。 圖／遠東百貨 提供

過年佳節好禮在全台遠東百貨異國食品館「FE21' World Gourmet」專櫃販售
遠百信義A13 02-77500888 分機8222
遠百寶慶店 02-23816088 分機321
板橋大遠百 02-77054205 分機8802
板橋中山店 02-89525678 分機8275
遠百桃園店 03-3359811 分機3302
遠百竹北店 03-6223168
新竹大遠百 03-5233121 分機6502
台中大遠百 04-37022168 分機3222
遠百嘉義店 05-2365137 分機8222
台南大遠百 06-2098999 分機6606
高雄大遠百 07-9728888 分機6646
遠百花蓮店 03-8355588 分機8860

命理老師詹惟中（右）及藝人張語昕試吃年菜。 圖/截取自噓星聞
命理老師詹惟中（右）及藝人張語昕試吃年菜。 圖/截取自噓星聞

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