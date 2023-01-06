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丁海寅手拎LV X草間彌生點點包 55萬行頭今早11點抵台
韓星丁海寅，今（1月6日）清晨從從首爾仁川機場出發，搭乘當地時間早上9點出發的大韓航空公司KE185航班，預計約11點前將抵達台灣，出席路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）台北101旗艦店開幕活動。他出發時天還沒亮，全身上下包括登機箱和手提包都是路易威登，行頭總價約55萬元台幣，色調簡約但以卡通圖案針織衫和休閒球鞋注入潮流氣息，穿搭亮點當然是手上那顆路易威登和日本藝術家草間彌生聯名合作的Keepall包款，黑色包身上裝飾滿滿的標誌性點點圖案，也是這次台北101旗艦店開幕將全面上市的最新力作之一。
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