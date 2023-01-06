農曆春節將屆，基隆區漁會推出三種超值海鮮禮盒，有不同搭配選擇，有年節必備的大白鯧、本港大明蝦、干貝、鮑魚、燕尾紅鰷等不同搭配選擇，還推出年菜食譜教學，透過直播推薦色香味俱全的清蒸紅鰷及超人氣的大明蝦，兩種也最受民眾歡迎。

基隆區漁會最近購買海鮮年貨的人潮很多，詢問度最高的就是過年家家戶戶都會準備的白鯧，但價格偏高，漁會建議可以改選午仔魚、石斑魚、紅鰷等。

漁會總幹事陳文欽表示，今年白鯧魚體偏小、數量也較少，1台斤以上價格近千元，上漲約二成以上。基隆一直下雨，東北季風強，海象條件不佳，漁民減少出海，本港大明蝦也上漲一成左右。

基隆區漁會理事長簡建輝、型男議員張顥瀚前天連手直播，教民眾做年菜，推薦民眾在家就可簡單料理的清蒸紅鰷、很有人氣的大明蝦，紅鰷顏色討喜，大明蝦清爽，很受歡迎。

近日民眾開始採買年節魚貨，基隆區漁會直銷中心近日人潮搶新鮮又便宜的漁獲。

漁會教民眾年貨做法，清蒸紅鰷喜氣又Ｑ彈鮮嫩，年節端上桌大氣好看又好吃，清蒸就美味，自製蒸魚醬也很簡單，簡單調味料就能襯出本身的甜味。準備好紅鰷後，先加入豆腐、醬油、米酒、薑片，下鍋清蒸，最後撒上蔥絲點綴，清蒸肉質就很鮮嫩。

本港大明蝦做法先去殼，用牙籤剃除腸泥，鍋子用冷油爆香，加入蔥蒜等配料，淋上酸酸甜甜泰式醬料，最後用蓮藕粉勾芡就大功完成。

另外，炙燒干貝也很推薦，做法先在平底鍋煎干貝，上色後起鍋，刷醬油膏後用火炙燒至邊緣微焦，再放上辣椒蔥末就可完成。

簡建輝說，海鮮禮盒全程冷凍宅配，使用保麗龍裝雙重確保漁產溫度，紅色喜氣不織布提袋，大方環保可重複使用，可洽漁會選購。 基隆區漁會理事長簡建輝（右）、型男議員張顥瀚（左）前天連手直播，教民眾做年菜。記者游明煌／翻攝 基隆漁會教年菜清蒸紅鰷、大明蝦，超值海鮮禮盒搶手。記者游明煌／翻攝 基隆漁會教年菜清蒸紅鰷、大明蝦，超值海鮮禮盒搶手。記者游明煌／翻攝 基隆區漁會理事長簡建輝（右）、型男議員張顥瀚（左）前天連手直播，教民眾做年菜。記者游明煌／翻攝

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