加送紅包袋、200折價券！八月堂「微醺奶酒可頌」登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「錢兔雙喜蛋塔禮盒」內含有「原味千層嫩蛋塔」與「巧莓千層嫩蛋塔」兩種口味。圖／八月堂提供
「錢兔雙喜蛋塔禮盒」內含有「原味千層嫩蛋塔」與「巧莓千層嫩蛋塔」兩種口味。圖／八月堂提供

農曆新年的腳步越來越近，連鎖可頌品牌「八月堂」自1月6日起推出「錢兔雙喜蛋塔禮盒」與「微醺奶酒可頌」，讓民眾喜迎兔年。為慶祝新年到來，購買滿盒可加送「兔飛猛進紅包袋」，另外還有極致奶油曲奇餅加購優惠，滿2盒加價79元送迷你手挽袋，購買6盒再送「可頌200元折價券」。

八月堂本次的新年主題為「Nice 兔 me chill」。應景推出的「錢兔雙喜蛋塔禮盒」，包含有「原味千層嫩蛋塔」與「巧莓千層嫩蛋塔」兩種口味，其中巧莓千層是將朱古力搭配上當季新鮮草莓，帶來雙重享受。每盒共計6入，售價299元。另外八月堂今年也將可頌與經典奶酒結合，推出「微醺奶酒可頌」，香甜並帶有咖啡酒香，每顆65元。同時「抹茶卡士達可頌」也將於1月6日起再度回歸，藉由日本鹿兒島抹茶粉帶來微苦回甘的茶韻，每顆49元。

迎接新年到來，1月6日起，於八月堂消費滿盒即可獲得「兔飛猛進紅包袋」1組（2 入），每筆消費限贈1份，送完為止。購買「極緻奶油曲奇餅」任2盒，即可以 79 元加購限量「迷你手挽袋」1個，每筆消費限加購1次。一次購買6盒「極緻奶油曲奇餅」再加贈「200 元可頌折價券」，可供下次消費抵用。

八月堂推出「微醺奶酒可頌」，每顆65元。圖／八月堂提供
八月堂推出「微醺奶酒可頌」，每顆65元。圖／八月堂提供

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