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金車噶瑪蘭威士忌忠孝展售中心開幕 期間限定享優惠

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
金車噶瑪蘭威士忌「忠孝展售中心」以全新風格盛大開幕，店內收藏展示台灣藝術家洪郁雯創作的《醇 Essence》。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
金車噶瑪蘭威士忌「忠孝展售中心」以全新風格盛大開幕，店內收藏展示台灣藝術家洪郁雯創作的《醇 Essence》。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

金車噶瑪蘭威士忌全新風格的忠孝展售中心，日前全新開幕。採用流線山型元素，呼應酒廠坐落於雙脈與海洋匯聚的獨特地理位置，並融入吧台與中島，以威士忌拉近人與人之間的距離，同時更收藏展示台灣藝術家洪郁雯創作的《醇 Essence》作品，以嶄新風格打造全新體驗。

為歡慶2023年到來及忠孝展售中心新開幕，全台金車噶瑪蘭威士忌展售中心至3月底前，全館享95折優惠，會員再享各級別優惠與滿額贈，優惠內容詳見各展售中心。

金車噶瑪蘭威士忌忠孝展售中心門口，以全白牆面點綴金色KAVALAN LOGO呈現現代簡約質感，大型落地窗能從店外看到台灣藝術家洪郁雯創作的《醇 Essence》，承自傳統編織工藝並選用金屬媒材揉合而出的嶄新姿態，不僅呼應噶瑪蘭對釀造工藝的堅持，作品更如琥珀色酒液般流動、醇香蔓延至兩側綻放，優雅展現噶瑪蘭威士忌在風味追尋與探索的臻至意象。

店內則採流線山型設計風格，呼應酒廠坐落於雙脈與海洋匯聚的獨特地理位置，並融入吧台與中島，以威士忌拉近人與人之間的距離。

金車噶瑪蘭於2008年推出全台灣第一瓶自釀威士忌「噶瑪蘭經典單一麥芽威士忌」，並於2009年開設第一家「金車噶瑪蘭威士忌展售中心」，提供專業品酩體驗服務，推廣台灣威士忌品飲文化，至今已設立49家展售中心。

◎金車噶瑪蘭威士忌「忠孝展售中心」

．門市地址：台北市大安區敦化南路一段212號

．聯絡電話：(02) 2740-5031

．營業時間：12:00～21:00

金車噶瑪蘭威士忌「忠孝展售中心」採流線山型設計風格，並融入吧台與中島，以威士忌拉近人與人之間的距離。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
金車噶瑪蘭威士忌「忠孝展售中心」採流線山型設計風格，並融入吧台與中島，以威士忌拉近人與人之間的距離。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

噶瑪蘭 藝術家

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