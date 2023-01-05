福兔迎春添佳釀 保樂力加禮盒限量登場

喜兔年初露春色，為迎接美好的金兔年，全球領導酒商保樂力加集團，引領旗下品牌推出多款限量禮盒，包括單一麥芽蘇格蘭威士忌全球領導品牌「格蘭利威」、威士忌老饕公認的雙桶熟成專家的「亞伯樂」、連續13年獲得國際金獎肯定的蘇格蘭威士忌「百齡罈」、蘇格蘭王子「起瓦士」、盡展王者風範的威士忌之王「皇家禮炮」與法國歷史最悠久的頂級干邑世家「馬爹利」，展現深厚情意的年節送禮首選。

格蘭利威獨獻台灣系列最新鉅作「15年雪莉桶原酒2023限量臻藏版」，甄選不到3%的頂奢西班牙Oloroso雪莉桶，歷經15年巔峰歲月，以58.7%原桶強度裝瓶，非冷凝過濾，不加一滴水稀釋，完整展現重雪莉最純粹原始的經典風格。為台灣量身打造的「格蘭利威12年首席三桶單一麥芽蘇格蘭威士忌」，以新創三桶勾兌工法，匯聚完美黃金比例，打造出專屬台灣的多層次熱帶果香風味，最適合新年期間與親朋好友齊聚共飲。2023農曆春節期間，購買格蘭利威全系列任兩瓶（需含一瓶12年首席三桶），謹獻「利威創藏禮袋」一只，數量有限，贈完為止。

雙桶熟成專家亞伯樂「18年雙桶單一麥芽威士忌」選用僅存的珍稀老酒桶藏，先於西班牙Oloroso雪莉桶與美國波本桶各自靜置完整熟陳18年，予以100％雙桶勾兌後，再於初次Oloroso雪莉桶與PX雪莉桶進行雙雪莉桶過桶，演繹令味蕾驚艷的雙重雙桶重雪莉豐厚層次。征服許多國際金獎的亞伯樂「16年雙桶單一麥芽威士忌」，手工奢選珍稀西班牙Oloroso雪莉桶，與高比例初次裝填美國波本桶，堅守雙桶完整年份熟陳，以酒廠經典雙桶工藝最高年份之姿，首次鉅獻台灣行家。2023農曆春節期間，購買亞伯樂全系列任兩瓶，謹獻「伯樂雙入迎春禮袋」一只，數量有限，贈完為止。

「百齡罈21年蘇格蘭威士忌」選用多種在橡木桶醇熟21年以上的單一麥芽威士忌精心調配，在入口瞬間，即可感受到濃郁的石楠花煙燻味、甘草以及香料回味，帶出一絲乾果香氣，令人回味無窮。市場上最珍貴、年份最高的調和式威士忌之一「百齡罈30年蘇格蘭威士忌」，調和許多已不再生產、在橡木桶中窖藏30年以上稀有高年份威士忌，是威士忌鑑賞家不可錯過的絕世佳釀。2023農曆春節期間，至指定活動店家購買百齡罈17年以上酒款，謹獻「時來圓轉新春禮袋」乙只，數量有限，贈完為止。

起瓦士與全球品牌代言人LISA聯手打造「Chivas 18年x LISA限量版」，將LISA最愛的五芒星，以18K鍍金的材質製成聯名Chocker頸鍊，成為此款高年份威士忌最絢麗搶眼的時尚設計。

「皇家禮炮21年金玉滿堂年節限定版」將最具代表性的獅王融合在年節限定版外盒，同時亦加入取「金玉」諧音的「金魚」，象徵美滿喜慶。凡農曆年前購買該酒款，即贈「皇家禮炮金玉滿堂」提袋乙只。皇家禮炮今年也為台灣消費者獨家獻上「皇家禮炮 23年福爾摩沙第二代年節限定版」。整體包裝透過清澈瀑布，展現台灣好山好水，也將「卯兔」展現於設計裡，並以台灣藍鵲象徵保衛家園與團結的精神，紅錦鯉代表吉祥富貴長壽。凡農曆年前購買此酒款，即贈皇家禮炮「皇室風範」提袋乙只。

馬爹利今年攜手德國藝術家克里斯托夫．尼曼（Christoph Nieman），大膽翻玩中華文化中傳統七巧板，打造「馬爹利名仕2023新年限定款」。象徵馬爹利自由、大膽精神的雨燕，以馬爹利經典深藍色呈現；代表2023中國兔年的兔子圖像，則以紅色與金色組成；兩者如七巧板般交織，刻劃馬爹利不斷向前的領銜精神。凡購買此款限定禮盒，即贈「馬爹利新年限量禮袋」乙只。「馬爹利藍帶2023新年限定款」的設計靈感，則源於藝術家克里斯托夫．尼曼，禮盒上馬爹利酒窖和葡萄園的照片，由藝術家造訪干邑地區時親自拍攝，混搭鮮明抽象的水滴圖案，展現馬爹利即使身為歷史最悠久的偉大干邑酒廠，仍持續革新、走在時代尖端。凡購買此款限定禮盒，即贈「馬爹利新年限量禮袋」乙只。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

馬爹利名仕2023新年限定款，建議售價2,180元。圖／保樂力加提供 百齡罈30年蘇格蘭威士忌，建議售價8,980元。圖／保樂力加提供 「利威創藏禮袋」（左）與格蘭利威15年雪莉桶原酒2023限量臻藏版，建議售價5,680元（中）；12年首席三桶單一麥芽蘇格蘭威士忌，建議售價1,290元。圖／保樂力加提供 百齡罈21年蘇格蘭威士忌，建議售價2,580元。圖／保樂力加提供 皇家禮炮 23年福爾摩沙第二代年節限定版，建議售價4,280元。圖／保樂力加提供 「伯樂雙入迎春禮袋」（左）與亞伯樂18年雙重雙桶重雪莉單一麥芽蘇格蘭威士忌，建議售價3,980元（中）；16年雙桶熟成單一麥芽蘇格蘭威士忌，建議售價3,080元。圖／保樂力加提供 馬爹利藍帶2023新年限量款，建議售價4,980元。圖／保樂力加提供 皇家禮炮21年金玉滿堂年節限定版，建議售價3,280元。圖／保樂力加提供

商品推薦