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台灣設計師品牌C Jean聯手Audi 倡議永續兼顧高質感

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
以六邊形蜂巢格柵水箱護罩為車頭設計的Audi TT RS Coupé，是品牌年度話題車款。圖／Audi Taiwan提供
以六邊形蜂巢格柵水箱護罩為車頭設計的Audi TT RS Coupé，是品牌年度話題車款。圖／Audi Taiwan提供

相對柔軟的服裝與相對剛硬的汽車設計也可以有所交集，由台灣設計師簡君嫄操刀的服裝品牌C Jean今日再度與台灣奧迪Audi）汽車合作，除了從奧迪的TT RS Coupé、e-tron GT車款中得到啟發進而設計出四款男女時裝，雙方今日更跨界對談，嘗試展現出永續與美學在服裝與汽車領域的交集可能。

去年10月甫於台北時裝周發表23春夏系列的C Jean是以「FORM」為概念，揉合建築設計與自然元素，進而化為蜂巢、海浪、鸚鵡螺、蜘蛛網與香菇菌褶等五個子系列，建構出新的和諧之美。而在今日活動上，C Jean並帶來23春夏精選時裝，並巧妙呼應了Audi TT RS Coupé以蜂巢格柵式水箱護罩搭配黑色烤漆的車頭設計，展現Audi TT RS Coupé的幾何之美。

而在設計服裝時，C Jean為減少碳排放，並使用天然纖維或環境友善 （Eco-friendly）布料，並串連供應鏈共襄盛舉、響應零廢棄理念，一如Audi e-tron GT提供「新未來零皮革套件（Leather free design package）」的選項，嘗試兼顧乘坐者的舒適體驗，也向碳中和的目標邁進。今日活動由模特兒示範的服裝，部分為Audi走秀特殊設計、部分則為C Jean 23春夏款式，亦可親洽C Jean Showroom或官方網站。

今日活動上，C JEAN除了以時裝呼應Audi車款設計，現場再有表演團體「世界秩序WORLD ORDER」獻上動感大秀。圖／Audi Taiwan提供
今日活動上，C JEAN除了以時裝呼應Audi車款設計，現場再有表演團體「世界秩序WORLD ORDER」獻上動感大秀。圖／Audi Taiwan提供
從Audi e-tron GT車款中得到為靈感之後，C JEAN以再生纖維布料與立體剪裁打造男女服裝，進而呼應車款俐落的優雅之美。圖／Audi Taiwan提供
從Audi e-tron GT車款中得到為靈感之後，C JEAN以再生纖維布料與立體剪裁打造男女服裝，進而呼應車款俐落的優雅之美。圖／Audi Taiwan提供
C Jean 23春夏系列以「FORM」為概念，揉合建築設計與自然元素，進而建構出新的和諧之美。圖 / C Jean提供
C Jean 23春夏系列以「FORM」為概念，揉合建築設計與自然元素，進而建構出新的和諧之美。圖 / C Jean提供

Audi 奧迪

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