首創電影敘事沈浸體驗「2222未來選擇地」台北華山登場

新創品牌「2222」首發亞洲永續展「2222未來選擇地」，明（6日）起至4月5日止於華山1914文創園區登場，以200年後未來人視角出發的沈浸式體驗，結合科幻與想像打造四大展區，展現全球在氣候變遷下包含海洋、食物、生活日常的轉變，倡導友善環境及永續教育。

2022年極端氣候事件肆虐全球，同年2月聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）氣候變遷評估報告「影響、調適與脆弱性」（Impacts, Adaption and Vulnerability）指出，全球極端高溫造成數以百計物種喪失，同時約有33至36億人生活在極易受氣候變遷影響環境中，估計本世紀末全球有可能升溫達攝氏2.7度，洪水、霧霾、森林大火等複合型災害將頻繁發生。

「2222未來選擇地」永續展獲全球關注氣候變遷的夥伴力挺，攜手Celebrity Icons名人Sid Maurer 紐約藝術大師，共同推出與李奧納多狄卡皮歐及安潔莉娜裘莉的藝術作品，並播映國家地理頻授權的「洪水來臨前」、「火星計劃」等紀錄片，用藝術及影像傳遞永續理念，展覽期間自1月6日起至4月5日止。

2222品牌共同主理人徐德煒、沈仕偉表示，「永續」2字過去頻繁出現在生活，但多數人不了解與自身有何關係，認為永續發展不該只是政府或企業照片宣科的教材，而是全人類對環境與人文友善的一種共識，盼透過本展為民眾帶來思考，提供社會多元觀點。

「2222未來選擇地」分為廢棄城市、跨越海洋廊道、永續生活美學、綠色聚落等四大展區，除讓參展民眾深入體驗展區內容外，也力邀品牌煙花蕨醒、李承亮等台灣在地藝術家，跨界展出其藝術創作傳遞美好意象。

另也會不定期舉辦「對談2222」系列講座，邀請國內35歲以下，持續在各角落倡議「更好的選擇的年輕人」，從居住、糧食、海洋與聚落等面向討論，提出對未來生活態度的想像，首場講座規畫邀請前北市副市長黃珊珊、老爺酒店集團執行長沈方正，分別就「居住、糧食」議題展開對談，討論有哪些更好的選擇。 【綠色選擇下的共生城市】綠色餐桌，呈現出汙染、消失及永續食材。圖／2222提供 以200年後未來人視角出發的沉浸式展覽，結合科幻與想像打造四大展區。圖／2222提供 「未來選擇地」打造「由未來人視角出發」的沉浸體驗，探討翻轉氣候變遷下的行動選擇。圖／2222提供

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