快訊

新竹棒球場地下15公分有廢棄物很正常？他被轟到急刪文改口了

首創電影敘事沈浸體驗「2222未來選擇地」台北華山登場

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
從2222逆行2023，搭乘時光機啟動任務探旅。圖／2222提供
從2222逆行2023，搭乘時光機啟動任務探旅。圖／2222提供

新創品牌「2222」首發亞洲永續展「2222未來選擇地」，明（6日）起至4月5日止於華山1914文創園區登場，以200年後未來人視角出發的沈浸式體驗，結合科幻與想像打造四大展區，展現全球在氣候變遷下包含海洋、食物、生活日常的轉變，倡導友善環境及永續教育。

2022年極端氣候事件肆虐全球，同年2月聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）氣候變遷評估報告「影響、調適與脆弱性」（Impacts, Adaption and Vulnerability）指出，全球極端高溫造成數以百計物種喪失，同時約有33至36億人生活在極易受氣候變遷影響環境中，估計本世紀末全球有可能升溫達攝氏2.7度，洪水、霧霾、森林大火等複合型災害將頻繁發生。

「2222未來選擇地」永續展獲全球關注氣候變遷的夥伴力挺，攜手Celebrity Icons名人Sid Maurer 紐約藝術大師，共同推出與李奧納多狄卡皮歐及安潔莉娜裘莉的藝術作品，並播映國家地理頻授權的「洪水來臨前」、「火星計劃」等紀錄片，用藝術及影像傳遞永續理念，展覽期間自1月6日起至4月5日止。

2222品牌共同主理人徐德煒、沈仕偉表示，「永續」2字過去頻繁出現在生活，但多數人不了解與自身有何關係，認為永續發展不該只是政府或企業照片宣科的教材，而是全人類對環境與人文友善的一種共識，盼透過本展為民眾帶來思考，提供社會多元觀點。

「2222未來選擇地」分為廢棄城市、跨越海洋廊道、永續生活美學、綠色聚落等四大展區，除讓參展民眾深入體驗展區內容外，也力邀品牌煙花蕨醒、李承亮等台灣在地藝術家，跨界展出其藝術創作傳遞美好意象。

另也會不定期舉辦「對談2222」系列講座，邀請國內35歲以下，持續在各角落倡議「更好的選擇的年輕人」，從居住、糧食、海洋與聚落等面向討論，提出對未來生活態度的想像，首場講座規畫邀請前北市副市長黃珊珊、老爺酒店集團執行長沈方正，分別就「居住、糧食」議題展開對談，討論有哪些更好的選擇。

【綠色選擇下的共生城市】綠色餐桌，呈現出汙染、消失及永續食材。圖／2222提供
【綠色選擇下的共生城市】綠色餐桌，呈現出汙染、消失及永續食材。圖／2222提供
以200年後未來人視角出發的沉浸式展覽，結合科幻與想像打造四大展區。圖／2222提供
以200年後未來人視角出發的沉浸式展覽，結合科幻與想像打造四大展區。圖／2222提供
「未來選擇地」打造「由未來人視角出發」的沉浸體驗，探討翻轉氣候變遷下的行動選擇。圖／2222提供
「未來選擇地」打造「由未來人視角出發」的沉浸體驗，探討翻轉氣候變遷下的行動選擇。圖／2222提供

氣候變遷 品牌 洪水

延伸閱讀

過年被問感情踩地雷 鍾欣凌爆炸怒嗆：很沒禮貌！

「咒術迴戰展」台北華山盛大開展！多款限定商品、優惠好康回饋咒術粉

新北藝文活動多 府中15推電影講座、空軍一村開特展

法院動土才傳異聲 民團搬流麻溝十五號槓司法園區司法院求共識

相關新聞

米其林推薦！名古屋「うなぎ四代目菊川」鰻魚飯登台

「鰻魚飯」是許多台灣民眾喜愛的日式料理。創立於昭和7年（1932年）、獲得日本米其林餐盤推薦的鰻魚飯品牌「うなぎ四代目菊...

動畫粉絲注意！看「咒術迴戰展」再抽日本大阪來回機票

日本動畫《咒術迴戰》在台灣人氣爆棚，深獲廣大粉絲喜愛，本次官方《咒術迴戰展》來台展出同時，因應國旅開放之際，展覽主辦單位...

整理包／1月7日周六補班日「4大超商限時優惠」一次看

今年春節將放10天連假，因應連續假期本周六（1月7日）需要補班，為了替上班族加油打氣，4大超商紛紛推出限時優惠，咖啡、飲...

愛馬仕春夏配藏超多故事 放大鏡看小細節的天馬行空

愛馬仕（Hermès）今（1月5）日假南港瓶蓋工廠舉辦2023春夏配件系列媒體預覽。呼應今年品牌年度主題「天馬行空」，展...

超豪華！必勝客推「烏魚子鮑魚干貝比薩」 限量7000份

金兔年到來，必勝客特別推出以金元寶、干貝、炸蝦、烏魚子等食材，推出「財圓滾滾金干蝦比薩」，以及全台限量7,000份「奢華...

燒丼「28天乾式熟成牛丼」限定登場 加抽12000旅遊金

新年換換新口味！連鎖燒肉丼「燒丼株式會社」自即日起限時限量推出新品「28天乾式熟成牛丼」，標榜以28天乾式熟成的Prim...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。