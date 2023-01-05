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超豪華！必勝客推「烏魚子鮑魚干貝比薩」 限量7000份

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
必勝客「奢華加貝烏金鮑魚比薩」，限量7,000份，每份1,099元。圖／必勝客提供
必勝客「奢華加貝烏金鮑魚比薩」，限量7,000份，每份1,099元。圖／必勝客提供

金兔年到來，必勝客特別推出以金元寶、干貝、炸蝦、烏魚子等食材，推出「財圓滾滾金干蝦比薩」，以及全台限量7,000份「奢華加貝烏金鮑魚比薩」等2款開春限定比薩。即日起訂購指定款比薩，還有機會刮中買1送1、比薩6折等不同優惠，更有機會抽中價值超過5,000元的故宮精品「翠玉白菜法藍瓷椒鹽罐」、「輕質翠玉白菜數位相機」等贈禮。

新登場的「財圓滾滾金干蝦比薩」，添加干貝、炸蝦天婦羅等食材，還有以餃子皮包裹日式和風餡料、切達起司丁的「特製金元寶」，同時加上珍珠莫扎瑞拉起司、必勝客LOGO造型的北海道起司，帶來濃郁的雙重起司口感，加價升級經典起司龍捲風餅皮，更添華麗。大比薩899元、小比薩629元，適用外帶買大送大、外送買大送小優惠。限時供應至2月28日為止。除此之外，必勝客也推出「一訂開運團圓餐」，內含財圓滾滾金干蝦比薩在內的2個比薩、Hot燒大拼盤與1.25L可樂，限時優惠1,459元。透過PK雙饗卡APP訂購，再加贈冰藏起司塔1個。

除此之外，必勝客還推出「奢華加貝烏金鮑魚比薩」，使用來自雲林口湖的烏魚子，還有佃煮鮑魚、干貝與特製XO醬，藉由多種食材堆疊出層次美味，每份1,099元，全台限量7,000份。會員透過PK雙饗卡APP訂購，再抽價值超過5,000元的故宮精品「翠玉白菜法藍瓷椒鹽罐」、「輕質翠玉白菜數位相機」。

活動期間訂購「財圓滾滾金干蝦比薩」或「奢華加貝烏金鮑魚比薩」，就可獲得限量「必勝發財刮刮樂」，獎項包括「買一送一」、「比薩6折」、「餅皮半價」等不同優惠，中獎率100%，限量15,000張，送完為止。

必勝客應景推出「財圓滾滾金干蝦比薩」，大比薩899元、小比薩629元。還可加價升級經典起司龍捲風餅皮。圖／必勝客提供
必勝客應景推出「財圓滾滾金干蝦比薩」，大比薩899元、小比薩629元。還可加價升級經典起司龍捲風餅皮。圖／必勝客提供
透過PK APP訂購「奢華加貝烏金鮑魚比薩」，有機會抽中故宮精品「翠玉白菜法藍瓷椒鹽罐」、「輕質翠玉白菜數位相機」。圖／必勝客提供
透過PK APP訂購「奢華加貝烏金鮑魚比薩」，有機會抽中故宮精品「翠玉白菜法藍瓷椒鹽罐」、「輕質翠玉白菜數位相機」。圖／必勝客提供

起司 必勝客 翠玉白菜

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