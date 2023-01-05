燒丼「28天乾式熟成牛丼」限定登場 加抽12000旅遊金

新年換換新口味！連鎖燒肉丼「燒丼株式會社」自即日起限時限量推出新品「28天乾式熟成牛丼」，標榜以28天乾式熟成的Prime級牛排為主角，為丼飯帶來濃郁肉香。另外為迎接新年，1月10日起，至燒丼、花月嵐消費滿額，還有機會抽中旅遊金12,000元、免費餐點等不同獎項，為新春迎好運。

創立自2011年的「燒丼株式會社」，主打肉食系丼飯，提供野郎燒豬丼、牛野郎丼、鬼椒雞腿丼、美國嫩肩牛排丼等不同餐點，目前在台北、新竹、桃園、台南與高雄等地均有分店。

近年所流行的「熟成肉」，主要是將肉品藉由熟成過程，提昇肉品的香氣與口感。常見手法包括將肉品放置在熟成室中，透過控制溫度與濕度達到熟成目的的「乾式熟成」，以及以真空包裝狀態，至於冷藏熟成室內的「濕式熟成」，各有不同特色。

此次新推出的「28天乾式熟成牛丼」，即是選用美國Prime級的牛肩捲心部位，透過28天乾式熟成處理，提昇牛肉本身的風味與濃郁肉香，更增添細緻的口感。牛肉本身經燒烤後再炙燒表面，並且搭配洋蔥、招牌野郎醬，還有小豆苗與辣椒絲增色，每套原價380元，優惠價320元。每日每店限量10～20份。

自1月10日起，凡至「燒丼株式會社」與同集團的「花月嵐拉麵」用餐，消費滿500元且含2杯指定飲料就贈刮刮卡1張，有機會抽中旅遊金12,000元，或是免費大蒜拳骨拉麵、免費野郎燒豬丼等餐點。 燒丼株式會社的招牌餐點「野郎燒豬丼」，單點138元起，套餐198元起。記者陳睿中／攝影

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