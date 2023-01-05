米其林推薦！名古屋「うなぎ四代目菊川」鰻魚飯登台

「鰻魚飯」是許多台灣民眾喜愛的日式料理。創立於昭和7年（1932年）、獲得日本米其林餐盤推薦的鰻魚飯品牌「うなぎ四代目菊川」，將於1月6日正式登台，進駐台北第一大飯店1樓。店內將提供招牌的「名物一本重」、「名物一本鰻三吃」、「鰻丼」等不同鰻魚料理。為慶祝新店開幕，1月6日起點購指定餐點，還可免費招待220元飲品。

「うなぎ四代目菊川」1932年於日本名古屋起家，至今已有超過90年的歷史。最初以鰻魚批發為主，後又轉型成為鰻魚料理餐廳。此次由橘焱胡同餐飲集團引進來台，乃是繼新加坡後，第二度跨出日本。うなぎ四代目菊川台北店供設有46席座位，並延續品牌的日系裝潢風格，還透過大片的耐熱玻璃牆，讓民眾可以近距離欣賞職人烹調、燒烤鰻魚的過程。

日本有著「殺鰻3年、串鰻8年、烤鰻一生」的說法，顯示對於鰻魚料理的細節重視。うなぎ四代目菊川選用300公克重的鰻魚，現殺現烤，並以關西式手法烹調，藉由對備長炭炭火溫度、魚肉狀態的精準掌握，呈現出外皮酥脆、肉質鬆軟，還略帶成熟焦香感的鰻魚滋味。在燒烤的過程中，還會加入「噴灑味醂」的技巧，更添魚肉的細緻風味。祖傳多年的秘製醬汁，也為鰻魚帶來甜鹹兼具的迷人層次。另外店內還採用江戶延續至今的「信樂燒」作為器皿，保溫效果更佳。

餐點部份，うなぎ四代目菊川與日本各店同步供應「名物一本鰻」系列，包括有「名物蒲燒一本重」、「名物蒲燒一本定」、「名物白燒一本定」等選擇，每份均為950元。另款「菊川鰻三吃」，則是可將鰻魚飯分成4等分，先品嚐原味，再拌入海苔、蔥花、山葵、山椒粉等佐料品嚐；還可將鰻魚飯盛於碗內，倒入高湯製成鰻魚茶泡飯；最後一份則可選擇最喜愛的方式重新回味，屬於名古屋的傳統吃法，每套800元。

除此之外，店內也提供菊川御膳、刺身御膳、天婦羅御膳等品項，或是集結多款料理的會席料理。針對嘗鮮的民眾，也有經典的「鰻丼」可供選擇，每份600元。同時還有鰻骨仙貝、鰻兜唐揚、鰻魚玉子燒、鰻一夜干、甜醋鰻魚、山葵鰻肝、烤鰻肝等不同的鰻魚料理變化。

為慶祝うなぎ四代目菊川正式開幕，1月6日至1月20日期間，點購鰻魚定食、丼飯、會席料理任一系列，即可招待220元飲品1杯；1月23日至1月29日期間，點選鰻魚定食、丼飯、會席料理任一系列，則贈送220元飲品兌換券1張。除此之外，同集團的胡同燒肉12號店也於1月6日進駐第一大飯店，消費滿額也可參加抽獎，有機會獲得「我不是胖虎餐具週邊」、菜品優惠券等贈禮。

【うなぎ四代目菊川】

地址：台北市中山區南京東路二段63號1樓（第一大飯店）

電話：02-2511-5058 うなぎ四代目菊川店內共提供46席座位。圖／うなぎ四代目菊川提供 透過玻璃窗，可以近距離欣賞職人燒烤鰻魚的技藝。記者陳睿中／攝影 名物蒲燒一本重，每套950元。記者陳睿中／攝影 うなぎ四代目菊川採「關西式」的烤鰻技巧，外皮更為酥脆。記者陳睿中／攝影 「菊川鰻三吃」，屬於名古屋的傳統吃法，每套800元。記者陳睿中／攝影

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