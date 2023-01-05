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喝咖啡抽iPhone！85˚C周五咖啡日「第二杯半價」

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
迎接2023年，85˚C邀請會員喝咖啡抽手機。圖／85˚C提供
迎接2023年，85˚C邀請會員喝咖啡抽手機。圖／85˚C提供

迎接2023年，85˚C邀請會員喝咖啡抽手機。1月連續四個周五咖啡日，除了咖啡第二杯半價優惠，再加碼於門市單筆購買兩張以上寄杯卡，就有機會抽中iPhone 14 Pro、 iPhone 14、Apple Watch S8、Air Pods 3等大獎，每筆消費皆可享一次抽獎機會。

85˚C周五咖啡日不限品項，咖啡第二杯半價優惠之外，歡慶新年，85 Cafe APP會員只要在1/6、1/13、1/20、1/27等四個周五咖啡日，在門市一次購買兩張以上寄杯卡，結帳時報上會員電話，就可以參加抽獎活動，中獎名單預計於2/1在官方粉絲專頁公布。

此外，85 Cafe APP於1/17日起，推出跨店取海岩紅綠青買五送一活動，等同售價83折優惠，全台門市皆可兌換，也能轉贈分享給好友。

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