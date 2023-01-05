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最強寢具特賣來了！日比家族員購限3天 最低百元起

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
彈力枕、乳膠枕與記憶枕同樣下殺450元起，羊毛被、蠶絲被、羽絨被與抗菌防蟎冬被也是特價2,600元起。圖／日比家族提供
彈力枕、乳膠枕與記憶枕同樣下殺450元起，羊毛被、蠶絲被、羽絨被與抗菌防蟎冬被也是特價2,600元起。圖／日比家族提供

喜愛寢具的人，一年中最期待的就是「日比家族」的年度園區員購特賣會，去年因為疫情停辦，今年終於重新登場，將於1月10日至12日限時三天，其中零碼商品、靠墊、枕頭套下殺100元起，而彈力枕、乳膠枕與記憶枕同樣下殺450元起，而因應最近低溫，羊毛被、蠶絲被、羽絨被與抗菌防蟎冬被也是特價2,600元起。

日比家族旗下擁有眾多品牌，因此每年特賣會最為吸睛，另外還有100%精梳棉四件式床組特價2,600元起，英國Sanderson與澳洲WENTEX床組3,500元起，100%奧地利天絲™四件式床組4,000元起，CK、DIESEL、BOSSA與VALERON進口床組特價5,000元起，原裝進口寢飾3折起，衛浴毛巾、靠墊配件、涼被毯類2折起。

特賣會地址為台北市南港區南港路三段50巷7號B1，洽詢電話02-2651-3689。

CK、DIESEL、BOSSA與VALERON進口床組特價5,000元起。圖／日比家族提供
CK、DIESEL、BOSSA與VALERON進口床組特價5,000元起。圖／日比家族提供
日比家族特賣會即將登場，下殺2折起。圖／日比家族提供
日比家族特賣會即將登場，下殺2折起。圖／日比家族提供

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