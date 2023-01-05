飲品第二杯半價！西雅圖極品咖啡 周六補班祭優惠

周六補班日上班上課不憂鬱！西雅圖極品咖啡於1/7(六)上午7:00至晚上20:00祭出「全系列飲品(限同品項)享第二杯半價」優惠，用一杯香濃的咖啡提振精神，度過煩悶的補班日，準備迎接過年10天的美好連假。

優惠品項中，也包括即日起至1/31期間限定新品「紅絲絨拿鐵」、「紅絲絨可可」，同品項第二杯也享半價優惠。讓人一看到就粉紅少女心大爆發的「紅絲絨」系列，華麗鮮紅的紅絲絨與濃郁香醇的拿鐵，交疊出浪漫可愛的粉色紅絲絨系列飲品，口感絲滑順口。

上述優惠限定同品項/大小/冷熱；不含瓶裝水；休息站門市不參與活動，也不得與其他優惠合併使用。活動詳情可查西雅圖極品咖啡官網。 期間限定新品「紅絲絨拿鐵」、「紅絲絨可可」，同品項第二杯也享半價優惠。圖／西雅圖極品咖啡提供

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