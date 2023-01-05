只有3天！身分證有3 微醉冬季限定「雪戀草莓」免費送

來自日本的低酒精飲料品牌「HOROYOI微醉」，推出全新限定口味「雪戀草莓」，由日本團隊研發，台灣限定上市。今天不但邀請到微醉女神Hebe田馥甄出席記者會，更宣布將於1月6日（五）到1月8日（日）在信義區設立「HOROYOI微醉戀愛聖地」期間快閃店，只要向工作人員出示自己的身分證字號有數字「3」，現場即贈送1組「3罐」的雪戀草莓，每日限量「33組」，贈品數量有限，送完為止。

微醉女神Hebe田馥甄表示，「雪戀草莓」讓她想起《小幸運》這首歌，歌詞中的「原來你是我最想留住的幸運」，憶起甜蜜幸福的時光，有如雪戀草莓的酸甜滋味，腦海中自然浮現甜蜜幸福的過往畫面。

Hebe田馥甄也跟「3」這個數字特別有緣分。Hebe的生日是「3月30日」，其中就有兩個3；剛進演藝圈完成歌手夢想之時，「S.H.E」也是一個3人組合；以及與Hebe合作有10年之久的微醉，主打「3%」低酒精濃度。

每一個3對Hebe來說都有特別意義，Hebe也提到今年是202「3」年，也是微醉在台10周年，認為今年之於自己與最愛的微醉品牌都將會是個好年。

◎活動主題：HOROYOI微醉戀愛聖地

．活動時間：1月6日（五）、1月7日（六）12:00～20:00。1月8日（日）11:00～20:00。

．活動地點：台北市信義區松高路16號（微風松高前廣場）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 微醉全新口味「雪戀草莓」，1月14日起於全台7-ELEVEn限定上市，「莓」好品味價每罐49元。圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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