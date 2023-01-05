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SKM Park Outlets攜手台新推聯名卡「購物娛樂雙回饋」

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
SKM Park Outlets高雄草衙攜手台新銀行，聯名卡全新上市主打購物、娛樂雙重回饋。圖／SKM Park Outlets提供
SKM Park Outlets高雄草衙攜手台新銀行，聯名卡全新上市主打購物、娛樂雙重回饋。圖／SKM Park Outlets提供

新光三越在高雄第一個Outlets「SKM Park Outlets高雄草衙」，為高雄當地帶來一座位於市區搭捷運就能到的一站式Outlets購物，同時滿足娛樂、美食需求，自試營運以來突破500萬來客，貴賓卡會員數突破7萬人，成為高雄城市觀光新地標。SKM Park Outlets今日也與台新銀行聯手宣布SKM Park Outlets聯名卡全新上市，首年發行目標3萬張。

SKM Park Outlets副董事長吳昕昌指出，2022年SKM Park Outlets業績近30億，較改裝前成長60%，但仍受到觀光客尚未回流影響。今年將持續更新品牌陣容，上半年也預計有數個名品Outlet品牌進駐，今年力拚全年營收達40億。

SKM Park Outlets店長孫紹堃表示，今年品牌更新幅度約15%～20%，大約有30～40個新櫃進駐與調整，將持續拉高名品比例、引進新的品牌，上半年預計會有3～5個名品Outlet進駐，餐飲陣容也將持續升級。目前店王為Coach、年度業績破億，全台最大adidas Outlet、NIKE Outlet以及藏壽司年度都有近億業績，去年底開幕、首度進駐Outlets的日本二手店鋪2nd STREET，開幕一周就做到200萬業績的好成績。南部獨家BURBERRY Outlet近日也已續約。

台新銀行與新光三越長期合作深耕百貨，因此新光三越首家Outlets商場推出聯名卡也選擇台新銀行合作。台新銀行目前合作發行的百貨聯名卡目前約150萬張，2022年百貨聯名卡消費金額有5%～10％的成長。

「台新SKM Park Outlets聯名卡」主打購物、娛樂雙重回饋。「周末」刷卡消費消費滿2,000元享消費2%回饋、「平日」消費享0.3%回饋。另有每月4次全日停車優惠、指定餐飲與品牌持聯名卡再享9折起的專屬優惠，以及享獨家日本授權鈴鹿賽道樂園每周五暢遊399元 (原價980元)。現在不分新舊戶使用台新SKM Park Outlets聯名卡一卡通自動加值享10%回饋(每戶最高回饋300元)。

台新SKM Park Outlets聯名卡首刷禮，憑聯名卡首刷一筆滿999元送會員點數1,000點外，再送鈴鹿賽道樂園暢遊券一張。台新銀行也加碼，上市期間刷任一筆消費，天天抽出一筆簽單由台新銀行買單。

SKM Park Outlets聯名卡歡慶上市消費滿額送1,000點，再加贈鈴鹿賽道樂園暢遊券。圖／SKM Park Outlets提供
SKM Park Outlets聯名卡歡慶上市消費滿額送1,000點，再加贈鈴鹿賽道樂園暢遊券。圖／SKM Park Outlets提供
SKM Park Outlets超過200家品牌，Outlet購物、美食、娛樂一站滿足。圖／SKM Park Outlets提供
SKM Park Outlets超過200家品牌，Outlet購物、美食、娛樂一站滿足。圖／SKM Park Outlets提供

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