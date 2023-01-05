超完美凍齡！娜塔莉波曼新代言廣告曝光 徜徉迪奧花海

擁有多變形象的女星娜塔莉波曼（Natalie Portman），儘管已經身為人母，但卻依舊保持完美凍齡，而她的全新代言廣告再度曝光，只見她身穿深V蕾絲長裙，徜徉在花海中，根本就是位少女，讓人好羨慕。

娜塔莉波曼為全新風貌的Miss Dior花漾迪奧淡香水，再度代言拍攝全新廣告，她在花海中進行綻放，手繫Miss Dior香氛絲巾，仰頭享受暖陽的擁抱，漫遊於花田之上，也呈現出Miss Dior花漾迪奧淡香水的歡樂、幸福、愛戀氣息。

Miss Dior花漾迪奧淡香水是品牌熱賣香水的代表，2023推出全新奢華風貌，與法國知名緞帶商Maison Faure合作，由傳統木製織布機織就而成緞帶，圖騰以Miss Dior的花香為靈感，1公分的緞帶中，就有12,000條絲線交織，如同一幅抽象的粉彩點描畫，兼具奢華與優雅。

手工訂製緞帶，就繫在Miss Dior花漾迪奧淡香水的頸肩上，成為高訂單耳蝴蝶結，而整體瓶身也較以往減輕，持續散發出迷人高雅的香調，讓人難以忘懷。 Miss Dior花漾迪奧淡香水2023年升級，瓶身多了高訂單耳蝴蝶結。圖／迪奧提供 娜塔莉波曼再度為Miss Dior花漾迪奧淡香水代言。圖／迪奧提供 Miss Dior花漾迪奧淡香水2023年升級／50ml／3,750元。圖／迪奧提供

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