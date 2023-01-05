殿堂級潮牌NEIGHBORHOOD進駐台北遠東百貨！開幕時間也確認了
來自日本被視為潮牌原點的NEIGHBORHOOD在品牌創立超過30年後，終於要正式來台展店，而且第一家專賣店就將進駐台北遠東百貨A13，而這也是繼香港店之後的品牌最新據點。
由設計師暨創辦人瀧澤伸介成立的NEIGHBORHOO最早發跡於原宿，由於時空背景，在當時揉合了美式文化與在地特色，因此連同其他潮牌所產生獨樹一格的穿搭，都被並稱為「裏原宿」風格。以黑色服裝為主軸，而且多年來的人氣不墜，時常與不同品牌像是SEIKO、Yohji Yamamoto推出聯名，在亞洲的潮牌界，具有崇高的地位。爾後，更因為瀧澤伸介的個人興趣發展出SPECIMEN RESEARCH LABORATORY（SRL）的園藝工具與盆器的支線品牌、以及童裝，在台灣都有一定的支持者。
在過去幾年裡，想要購買NEIGHBORHOOD的服裝，不是親自飛一趟日本，就是必須找代買，或是透過指定經銷商的通路。因為向來作風低調的品牌，即使在日本當地深受消費者歡迎，也只有不到10家的專賣店。因此，隨著新冠疫情逐漸趨緩，NEIGHBORHOOD向外拓展的腳步也加速，在去年12月選在香港置地廣場開設專賣店。相距不到一個月又傳來好消息，就是NEIGHBORHOOD將正式插旗台灣市場，首店就選在信義區的遠東百貨A13的一樓。根據百貨方與品牌的證實，最快就在2023的農曆年後，展開試營運，這對台灣的潮牌迷來說，不啻為喜事一樁。
但由於目前負責代理的公司，正仍與日方作更細節的協商與規劃，未來專賣店的風格與會銷售哪些品項，都還不能確認，但至少讓之後喜愛NEIGHBORHOOD服飾的人，又多了一個方便購買的管道。
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