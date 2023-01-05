賈永婕重返校園？HOGAN 23春夏大學T 青春神穿梭

面對2023全新一年，義大利時尚品牌HOGAN率先發表了2023春夏新品，以運動風格為主軸，並運用石洗丹寧布、果凍科技網布、皮革與亞麻棉等材質，打造出輕奢風格。活動中再邀請話題女星賈永婕以校院風穿搭出席，傳遞了動感兼具高雅的義式生活風格。

40歲後段班的賈永婕今日換上一身紅色大學T搭配H630深藍拼接皮革休閒鞋、手拿的燕麥白迷你手提肩背包，瞬間宛如重返學生時代、青春氣息滿點。她回憶起與老公曾就讀同所高中，並揭露兩人交往初期老公曾帶她重回學校操場，也是在操場上兩人初次牽手，牽起這段宛如初戀般的甜蜜好姻緣。她自評今日造型最愛腳上的高筒休閒鞋，假如前往日本旅遊，就算每天走20,000步都沒問題。也由於下個月將是西洋情人節，她再推薦了HOGAN的H630情人節款，男女款在側邊各有愛心裝飾，在細節處心心相印。

HOGAN的23春夏系列以顏色則可分類為大地、奶茶色的「大地世界」、漸層螢光的「幻想世界」，以及藍綠色系的「海洋世界」。系列單品亮點首推以1980年代低筒或高筒運動鞋為靈感的全新H630系列，鞋身是以光滑、絨面兩種皮革拼接，同時側邊再加入Rebel凹槽設計，鞋底則搭配彈性記憶鞋墊，走跳舒服。春夏必備的鮮豔色彩則渲染上了H641系列男女鞋款，無論橘紅、藍綠、粉紅，都讓開春擁有愉悅好心情。其中女款的鞋底方形小H Logo將兼具防滑、增高雙重功效，鞋底的HGN 1986則將品牌縮寫與創立年份1986年結合，巧妙致敬。

同時HOGAN再帶來兩款全新包型：鍊帶的掀蓋包與彎月型的手提肩背包。其中燕麥白色款就為賈永婕在活動中造型使用，小巧輕便，而鍊帶的掀蓋包則有拿鐵棕、燕麥白色等選擇。品牌並預告曾在23春夏米蘭時裝周期間發表的春夏花卉刺繡裝飾，將在三月中下旬上市，包含紅、黃、藍、橘等多色的刺繡小花，將在手提包、休閒鞋與肩背包上「開」出一片繁盛，也像預告即將來臨的春日，浪漫無敵。 紅色兔年限定大學T（男女同款），12,000元。圖／HOGAN提供 燕麥白迷你手提肩背包，18,000元。圖／HOGAN提供 奶茶棕皮革針織拼接涼鞋，21,300元。圖／HOGAN提供 藍綠漸層皮革肩背包，29,800元。圖／HOGAN提供 H601藍橘漸層磨面皮革休閒鞋，23,500元。圖／HOGAN提供 奶茶棕編織刺繡迷你手提肩背包，26,800元。圖／HOGAN提供 賈永婕出席HOGAN活動時，以紅色的大學T宛如重返校園，並推薦了23春夏的新款漸層休閒鞋。記者吳致碩／攝影 HOGAN的2023春夏以運動風格為主軸，並運用石洗丹寧布、科技網布、亞麻棉與皮革等親民或奢華材質，打造出高雅的義式風格。圖／HOGAN提供 由於下個月將是西洋情人節，賈永婕並推薦了H630情人節款，在細節處以愛心造型、心心相印。記者吳致碩／攝影

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