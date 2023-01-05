快訊

小甜甜5千字控訴…白家綺女神人設一夕翻車 網轟：蛇蠍婦人

長榮海運兩岸員工年終獎金落差大 上海員工：很寒心

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賈永婕重返校園？HOGAN 23春夏大學T 青春神穿梭

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
以刺繡工藝打造的HOGAN春夏花卉刺繡裝飾包款與休閒鞋，預計將在三月中下旬上市。圖／HOGAN提供
以刺繡工藝打造的HOGAN春夏花卉刺繡裝飾包款與休閒鞋，預計將在三月中下旬上市。圖／HOGAN提供

面對2023全新一年，義大利時尚品牌HOGAN率先發表了2023春夏新品，以運動風格為主軸，並運用石洗丹寧布、果凍科技網布、皮革與亞麻棉等材質，打造出輕奢風格。活動中再邀請話題女星賈永婕以校院風穿搭出席，傳遞了動感兼具高雅的義式生活風格。

40歲後段班的賈永婕今日換上一身紅色大學T搭配H630深藍拼接皮革休閒鞋、手拿的燕麥白迷你手提肩背包，瞬間宛如重返學生時代、青春氣息滿點。她回憶起與老公曾就讀同所高中，並揭露兩人交往初期老公曾帶她重回學校操場，也是在操場上兩人初次牽手，牽起這段宛如初戀般的甜蜜好姻緣。她自評今日造型最愛腳上的高筒休閒鞋，假如前往日本旅遊，就算每天走20,000步都沒問題。也由於下個月將是西洋情人節，她再推薦了HOGAN的H630情人節款，男女款在側邊各有愛心裝飾，在細節處心心相印。

HOGAN的23春夏系列以顏色則可分類為大地、奶茶色的「大地世界」、漸層螢光的「幻想世界」，以及藍綠色系的「海洋世界」。系列單品亮點首推以1980年代低筒或高筒運動鞋為靈感的全新H630系列，鞋身是以光滑、絨面兩種皮革拼接，同時側邊再加入Rebel凹槽設計，鞋底則搭配彈性記憶鞋墊，走跳舒服。春夏必備的鮮豔色彩則渲染上了H641系列男女鞋款，無論橘紅、藍綠、粉紅，都讓開春擁有愉悅好心情。其中女款的鞋底方形小H Logo將兼具防滑、增高雙重功效，鞋底的HGN 1986則將品牌縮寫與創立年份1986年結合，巧妙致敬。

同時HOGAN再帶來兩款全新包型：鍊帶的掀蓋包與彎月型的手提肩背包。其中燕麥白色款就為賈永婕在活動中造型使用，小巧輕便，而鍊帶的掀蓋包則有拿鐵棕、燕麥白色等選擇。品牌並預告曾在23春夏米蘭時裝周期間發表的春夏花卉刺繡裝飾，將在三月中下旬上市，包含紅、黃、藍、橘等多色的刺繡小花，將在手提包、休閒鞋與肩背包上「開」出一片繁盛，也像預告即將來臨的春日，浪漫無敵。

紅色兔年限定大學T（男女同款），12,000元。圖／HOGAN提供
紅色兔年限定大學T（男女同款），12,000元。圖／HOGAN提供
燕麥白迷你手提肩背包，18,000元。圖／HOGAN提供
燕麥白迷你手提肩背包，18,000元。圖／HOGAN提供
奶茶棕皮革針織拼接涼鞋，21,300元。圖／HOGAN提供
奶茶棕皮革針織拼接涼鞋，21,300元。圖／HOGAN提供
藍綠漸層皮革肩背包，29,800元。圖／HOGAN提供
藍綠漸層皮革肩背包，29,800元。圖／HOGAN提供
H601藍橘漸層磨面皮革休閒鞋，23,500元。圖／HOGAN提供
H601藍橘漸層磨面皮革休閒鞋，23,500元。圖／HOGAN提供
奶茶棕編織刺繡迷你手提肩背包，26,800元。圖／HOGAN提供
奶茶棕編織刺繡迷你手提肩背包，26,800元。圖／HOGAN提供
賈永婕出席HOGAN活動時，以紅色的大學T宛如重返校園，並推薦了23春夏的新款漸層休閒鞋。記者吳致碩／攝影
賈永婕出席HOGAN活動時，以紅色的大學T宛如重返校園，並推薦了23春夏的新款漸層休閒鞋。記者吳致碩／攝影
HOGAN的2023春夏以運動風格為主軸，並運用石洗丹寧布、科技網布、亞麻棉與皮革等親民或奢華材質，打造出高雅的義式風格。圖／HOGAN提供
HOGAN的2023春夏以運動風格為主軸，並運用石洗丹寧布、科技網布、亞麻棉與皮革等親民或奢華材質，打造出高雅的義式風格。圖／HOGAN提供
由於下個月將是西洋情人節，賈永婕並推薦了H630情人節款，在細節處以愛心造型、心心相印。記者吳致碩／攝影
由於下個月將是西洋情人節，賈永婕並推薦了H630情人節款，在細節處以愛心造型、心心相印。記者吳致碩／攝影

品牌 情人節 義大利

延伸閱讀

2023第一神曲降臨！「TW ICE」白冰冰跨年演歌版〈First Love〉

國防部兵役就學3+1方案 大學排課、修學分恐有困難

全國大學校長會議登場 兵役、學術倫理議題受矚

賈永婕與市長蔣萬安同框　網揪一亮點「這手放在哪裡呀」

相關新聞

整理包／1月7日周六補班日「4大超商限時優惠」一次看

今年春節將放10天連假，因應連續假期本周六（1月7日）需要補班，為了替上班族加油打氣，4大超商紛紛推出限時優惠，咖啡、飲...

賈永婕重返校園？HOGAN 23春夏大學T 青春神穿梭

面對2023全新一年，義大利時尚品牌HOGAN率先發表了2023春夏新品，以運動風格為主軸，並運用石洗丹寧布、果凍科技網...

搶在過年前換餐具鍋具！Le Creuset特賣會下殺1.6折

趕在過年之前，要為家中除舊布新，特別是餐具、鍋具也要全面換新，準備迎接團圓料理。法國精品鍋具品牌Le Creuset，即...

林柏宏手指愛心大方「放閃」當Hearts On Fire一日男友

2023年伊始，獲得美國政府認證為全世界車工最完美的鑽石品牌Hearts On Fire，假位於新光三越信義新天地A8的...

趕走補班日憂鬱！全家便利商店限時推「霜淇淋、咖啡」優惠

10天春節連假倒數計時，但得先度過本週六的憂鬱補班日，全家便利商店限時推出三重優惠活動，包含超人氣商品Fami!ce全家...

遠百嘉義福袋開賣 頭獎iPhone14

遠百嘉義今天上午開賣福袋，憑全館當日單筆消費滿1千元以上消費發票、購物明細、現金1千元及遠東百貨APP會員即可購買，限量...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。