搶在過年前換餐具鍋具！Le Creuset特賣會下殺1.6折

趕在過年之前，要為家中除舊布新，特別是餐具、鍋具也要全面換新，準備迎接團圓料理。法國精品鍋具品牌Le Creuset，即日起至1月10日，在SOGO忠孝館12樓舉辦特賣會，最低下殺1.6折起，要讓大家買到手軟，也為家中增添新意。

此次Le Creuset特賣會中，最精彩仍是各種繽紛色彩的鍋具，包括燉煮首選的鑄鐵圓鍋、適合爆炒料理的媽咪鍋、無水料理的淺底鍋、烤肉神器鐵烤盤、山茶花鍋等，其他還有如瓷器、調理配件。

此次有全新色系的水晶紫，帶來富貴與貴氣的紫色，活動限定39折起；另外還有超好入手的小用品，如迷你圓烤盅任選3件1,500元、英式馬克杯350ml任選3件1,200元、義式咖啡杯任選5件1,200元。

每天還有限定限量商品，1月6日有圓鐵鍋26（奇異果綠）原價17,000元、特價6,500元；1月7日圓鐵鍋22cm（馬賽藍）原價13,500元、特價5,500元；1月8日典藏橢圓鐵鍋25（馬賽藍）鋼頭原價13,500元、特價4,500元。

限定DM商品如圓鐵鍋20（櫻桃紅）原價12,000元、特價5,200元；圓鐵鍋24（火焰橘）原價15,000元、特價6,500元；媽咪鐵鍋26（礦石藍）鋼頭原價16,000元、特價7,000元。現場單筆消費滿1萬現折500元，滿3萬現折2千，最高滿5萬現折5千元。 Le Creuset圓鐵鍋20（櫻桃紅）原價12,000元、特價5,200元。圖／Le Creuset提供 Le Creuset圓鐵鍋24（火焰橘）原價15,000元、特價6,500元。圖／Le Creuset提供 Le Creuset特賣會，1月6日限定限量商品。圖／Le Creuset提供

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