快訊

小甜甜5千字控訴…白家綺女神人設一夕翻車 網轟：蛇蠍婦人

長榮海運兩岸員工年終獎金落差大 上海員工：很寒心

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林柏宏手指愛心大方「放閃」當Hearts On Fire一日男友

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
雙金男星林柏宏擔任Hearts On Fire一日明星男友，演繹全世界車工最完美的鑽石。記者吳致碩／攝影
雙金男星林柏宏擔任Hearts On Fire一日明星男友，演繹全世界車工最完美的鑽石。記者吳致碩／攝影

2023年伊始，獲得美國政府認證為全世界車工最完美的鑽石品牌Hearts On Fire，假位於新光三越信義新天地A8的台灣首間專門店，發表以蕾絲為輪廓的Lorelei系列全新珠寶作品，雙金男星林柏宏更擔任一日明星男友，除了拍攝了「女友視角」的時尚畫報，並示範璀璨鑽石珠寶的型男穿搭，讓鑽石不再只是女人最好的朋友，亦可以是男性朋友在人生道路上的最佳「放閃」夥伴，無論是出席典禮晚宴、商業場合，或日常生活都能有鑽石的陪伴。

林柏宏表示Hearts On Fire完美車工的鑽石無疑就是「放閃」的最大秘訣。在挑選鑽石的4C時，優秀的車工（cut）不僅能優化鑽石本身的天然條件（Clarity/淨度、Color/色澤、Carat/克拉），還有放大克拉數的視覺效果，因此每顆鑽石就像每個演員一樣，需要經過淬煉琢磨才能綻放光芒。林柏宏平常休閒穿搭會配戴首飾，但正式的工作場合就會配戴珠寶。這次的Lorelei系列珠寶就很貼近他私下穿著的風格，而以太陽、種子等大自然元素為靈感的Aerial系列最得他心，像是由兩排露水組成的手鍊和如花朵綻放的戒指，都讓喜愛親近大自然的他愛不釋手。

Hearts On Fire秉持穿戴鑽石一定要夠閃亮的理念，以卓越的車工技術琢磨最富有生命力與靈魂的美鑽。品牌旗下共有四大經典系列，包括主打環繞綴飾單只圓鑽設計的Repertoire、以大自然為靈感的Aerial、捕捉繁空星辰的Illa、與此次推出新作品的Lorelei系列。全新登場的Lorelei Ribbon系列，在蕾絲等高級訂製服元素之外，此次設計結合兩條靈動緞帶纏繞的意象，勾勒出項鍊、耳環、耳骨夾、手鐲與戒指的優雅織帶線條，並裝飾如波浪般的貝殼邊蕾絲，除了提供白K金與玫瑰金兩種色調款式，也細心鑲嵌品牌著名的完美車工鑽石，以格外閃耀的鑽石珠寶為穿搭畫龍點睛、昇華日常。

Hearts On Fire Aerial Double Dewdrop白K金鑽石手鍊，117萬6,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Aerial Double Dewdrop白K金鑽石手鍊，117萬6,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Grace XX 白K金鑽石戒指，15萬7,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Grace XX 白K金鑽石戒指，15萬7,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Triplicity白K金鑽石項鍊，238萬5,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Triplicity白K金鑽石項鍊，238萬5,000元。圖／Hearts On Fire提供
雙金男星林柏宏擔任Hearts On Fire一日明星男友，演繹全世界車工最完美的鑽石。記者吳致碩／攝影
雙金男星林柏宏擔任Hearts On Fire一日明星男友，演繹全世界車工最完美的鑽石。記者吳致碩／攝影
Hearts On Fire Lorelei Double Ribbon白K金鑽石戒指，80,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Lorelei Double Ribbon白K金鑽石戒指，80,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Lorelei Double Link Ribbon白K金鑽石戒指，19萬2,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Lorelei Double Link Ribbon白K金鑽石戒指，19萬2,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Aerial Double Dewdrop白K金鑽石戒指，23萬3,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Aerial Double Dewdrop白K金鑽石戒指，23萬3,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Triplicity 白K金鑽石項鍊，220萬元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Triplicity 白K金鑽石項鍊，220萬元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Aerial Double Sunburst白K金鑽石戒指，20萬6,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Aerial Double Sunburst白K金鑽石戒指，20萬6,000元。圖／Hearts On Fire提供
雙金男星林柏宏擔任Hearts On Fire一日明星男友，演繹全世界車工最完美的鑽石。記者吳致碩／攝影
雙金男星林柏宏擔任Hearts On Fire一日明星男友，演繹全世界車工最完美的鑽石。記者吳致碩／攝影
Hearts On Fire Aerial Eclipse Pendant白K金鑽石項鍊，23萬元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Aerial Eclipse Pendant白K金鑽石項鍊，23萬元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Triplicity Tassel Drop白K金鑽石項鍊，91萬9,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Triplicity Tassel Drop白K金鑽石項鍊，91萬9,000元。圖／Hearts On Fire提供

鑽石 珠寶 品牌

延伸閱讀

林柏宏下半身失蹤 許光漢開M字腿驚嚇藏「玄機」

許光漢露肌被林柏宏裸騎身上 自爆「我當天喉嚨很痛」

謝欣穎穩交王柏傑遭催婚？她洩家人共識：好好的就好

超跑3煞痛毆男大生 法官驚爆：有人企圖影響醫院鑑定

相關新聞

整理包／1月7日周六補班日「4大超商限時優惠」一次看

今年春節將放10天連假，因應連續假期本周六（1月7日）需要補班，為了替上班族加油打氣，4大超商紛紛推出限時優惠，咖啡、飲...

動畫粉絲注意！看「咒術迴戰展」再抽日本大阪來回機票

日本動畫《咒術迴戰》在台灣人氣爆棚，深獲廣大粉絲喜愛，本次官方《咒術迴戰展》來台展出同時，因應國旅開放之際，展覽主辦單位...

賈永婕重返校園？HOGAN 23春夏大學T 青春神穿梭

面對2023全新一年，義大利時尚品牌HOGAN率先發表了2023春夏新品，以運動風格為主軸，並運用石洗丹寧布、果凍科技網...

搶在過年前換餐具鍋具！Le Creuset特賣會下殺1.6折

趕在過年之前，要為家中除舊布新，特別是餐具、鍋具也要全面換新，準備迎接團圓料理。法國精品鍋具品牌Le Creuset，即...

林柏宏手指愛心大方「放閃」當Hearts On Fire一日男友

2023年伊始，獲得美國政府認證為全世界車工最完美的鑽石品牌Hearts On Fire，假位於新光三越信義新天地A8的...

趕走補班日憂鬱！全家便利商店限時推「霜淇淋、咖啡」優惠

10天春節連假倒數計時，但得先度過本週六的憂鬱補班日，全家便利商店限時推出三重優惠活動，包含超人氣商品Fami!ce全家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。