林柏宏手指愛心大方「放閃」當Hearts On Fire一日男友
2023年伊始，獲得美國政府認證為全世界車工最完美的鑽石品牌Hearts On Fire，假位於新光三越信義新天地A8的台灣首間專門店，發表以蕾絲為輪廓的Lorelei系列全新珠寶作品，雙金男星林柏宏更擔任一日明星男友，除了拍攝了「女友視角」的時尚畫報，並示範璀璨鑽石珠寶的型男穿搭，讓鑽石不再只是女人最好的朋友，亦可以是男性朋友在人生道路上的最佳「放閃」夥伴，無論是出席典禮晚宴、商業場合，或日常生活都能有鑽石的陪伴。
林柏宏表示Hearts On Fire完美車工的鑽石無疑就是「放閃」的最大秘訣。在挑選鑽石的4C時，優秀的車工（cut）不僅能優化鑽石本身的天然條件（Clarity/淨度、Color/色澤、Carat/克拉），還有放大克拉數的視覺效果，因此每顆鑽石就像每個演員一樣，需要經過淬煉琢磨才能綻放光芒。林柏宏平常休閒穿搭會配戴首飾，但正式的工作場合就會配戴珠寶。這次的Lorelei系列珠寶就很貼近他私下穿著的風格，而以太陽、種子等大自然元素為靈感的Aerial系列最得他心，像是由兩排露水組成的手鍊和如花朵綻放的戒指，都讓喜愛親近大自然的他愛不釋手。
Hearts On Fire秉持穿戴鑽石一定要夠閃亮的理念，以卓越的車工技術琢磨最富有生命力與靈魂的美鑽。品牌旗下共有四大經典系列，包括主打環繞綴飾單只圓鑽設計的Repertoire、以大自然為靈感的Aerial、捕捉繁空星辰的Illa、與此次推出新作品的Lorelei系列。全新登場的Lorelei Ribbon系列，在蕾絲等高級訂製服元素之外，此次設計結合兩條靈動緞帶纏繞的意象，勾勒出項鍊、耳環、耳骨夾、手鐲與戒指的優雅織帶線條，並裝飾如波浪般的貝殼邊蕾絲，除了提供白K金與玫瑰金兩種色調款式，也細心鑲嵌品牌著名的完美車工鑽石，以格外閃耀的鑽石珠寶為穿搭畫龍點睛、昇華日常。
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言