林柏宏手指愛心大方「放閃」當Hearts On Fire一日男友

2023年伊始，獲得美國政府認證為全世界車工最完美的鑽石品牌Hearts On Fire，假位於新光三越信義新天地A8的台灣首間專門店，發表以蕾絲為輪廓的Lorelei系列全新珠寶作品，雙金男星林柏宏更擔任一日明星男友，除了拍攝了「女友視角」的時尚畫報，並示範璀璨鑽石珠寶的型男穿搭，讓鑽石不再只是女人最好的朋友，亦可以是男性朋友在人生道路上的最佳「放閃」夥伴，無論是出席典禮晚宴、商業場合，或日常生活都能有鑽石的陪伴。

林柏宏表示Hearts On Fire完美車工的鑽石無疑就是「放閃」的最大秘訣。在挑選鑽石的4C時，優秀的車工（cut）不僅能優化鑽石本身的天然條件（Clarity/淨度、Color/色澤、Carat/克拉），還有放大克拉數的視覺效果，因此每顆鑽石就像每個演員一樣，需要經過淬煉琢磨才能綻放光芒。林柏宏平常休閒穿搭會配戴首飾，但正式的工作場合就會配戴珠寶。這次的Lorelei系列珠寶就很貼近他私下穿著的風格，而以太陽、種子等大自然元素為靈感的Aerial系列最得他心，像是由兩排露水組成的手鍊和如花朵綻放的戒指，都讓喜愛親近大自然的他愛不釋手。

Hearts On Fire秉持穿戴鑽石一定要夠閃亮的理念，以卓越的車工技術琢磨最富有生命力與靈魂的美鑽。品牌旗下共有四大經典系列，包括主打環繞綴飾單只圓鑽設計的Repertoire、以大自然為靈感的Aerial、捕捉繁空星辰的Illa、與此次推出新作品的Lorelei系列。全新登場的Lorelei Ribbon系列，在蕾絲等高級訂製服元素之外，此次設計結合兩條靈動緞帶纏繞的意象，勾勒出項鍊、耳環、耳骨夾、手鐲與戒指的優雅織帶線條，並裝飾如波浪般的貝殼邊蕾絲，除了提供白K金與玫瑰金兩種色調款式，也細心鑲嵌品牌著名的完美車工鑽石，以格外閃耀的鑽石珠寶為穿搭畫龍點睛、昇華日常。 Hearts On Fire Aerial Double Dewdrop白K金鑽石手鍊，117萬6,000元。圖／Hearts On Fire提供 Hearts On Fire Grace XX 白K金鑽石戒指，15萬7,000元。圖／Hearts On Fire提供 Hearts On Fire Triplicity白K金鑽石項鍊，238萬5,000元。圖／Hearts On Fire提供 雙金男星林柏宏擔任Hearts On Fire一日明星男友，演繹全世界車工最完美的鑽石。記者吳致碩／攝影 Hearts On Fire Lorelei Double Ribbon白K金鑽石戒指，80,000元。圖／Hearts On Fire提供 Hearts On Fire Lorelei Double Link Ribbon白K金鑽石戒指，19萬2,000元。圖／Hearts On Fire提供 Hearts On Fire Aerial Double Dewdrop白K金鑽石戒指，23萬3,000元。圖／Hearts On Fire提供 Hearts On Fire Triplicity 白K金鑽石項鍊，220萬元。圖／Hearts On Fire提供 Hearts On Fire Aerial Double Sunburst白K金鑽石戒指，20萬6,000元。圖／Hearts On Fire提供 雙金男星林柏宏擔任Hearts On Fire一日明星男友，演繹全世界車工最完美的鑽石。記者吳致碩／攝影 Hearts On Fire Aerial Eclipse Pendant白K金鑽石項鍊，23萬元。圖／Hearts On Fire提供 Hearts On Fire Triplicity Tassel Drop白K金鑽石項鍊，91萬9,000元。圖／Hearts On Fire提供

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