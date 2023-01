林柏宏手指愛心大方「放閃」當Hearts On Fire一日男友

2023年伊始,獲得美國政府認證為全世界車工最完美的鑽石品牌Hearts On Fire,假位於新光三越信義新天地A8的台灣首間專門店,發表以蕾絲為輪廓的Lorelei系列全新珠寶作品,雙金男星林柏宏更擔任一日明星男友,除了拍攝了「女友視角」的時尚畫報,並示範璀璨鑽石珠寶的型男穿搭,讓鑽石不再只是女人最好的朋友,亦可以是男性朋友在人生道路上的最佳「放閃」夥伴,無論是出席典禮晚宴、商業場合,或日常生活都能有鑽石的陪伴。

林柏宏表示Hearts On Fire完美車工的鑽石無疑就是「放閃」的最大秘訣。在挑選鑽石的4C時,優秀的車工(cut)不僅能優化鑽石本身的天然條件(Clarity/淨度、Color/色澤、Carat/克拉),還有放大克拉數的視覺效果,因此每顆鑽石就像每個演員一樣,需要經過淬煉琢磨才能綻放光芒。林柏宏平常休閒穿搭會配戴首飾,但正式的工作場合就會配戴珠寶。這次的Lorelei系列珠寶就很貼近他私下穿著的風格,而以太陽、種子等大自然元素為靈感的Aerial系列最得他心,像是由兩排露水組成的手鍊和如花朵綻放的戒指,都讓喜愛親近大自然的他愛不釋手。

Hearts On Fire秉持穿戴鑽石一定要夠閃亮的理念,以卓越的車工技術琢磨最富有生命力與靈魂的美鑽。品牌旗下共有四大經典系列,包括主打環繞綴飾單只圓鑽設計的Repertoire、以大自然為靈感的Aerial、捕捉繁空星辰的Illa、與此次推出新作品的Lorelei系列。全新登場的Lorelei Ribbon系列,在蕾絲等高級訂製服元素之外,此次設計結合兩條靈動緞帶纏繞的意象,勾勒出項鍊、耳環、耳骨夾、手鐲與戒指的優雅織帶線條,並裝飾如波浪般的貝殼邊蕾絲,除了提供白K金與玫瑰金兩種色調款式,也細心鑲嵌品牌著名的完美車工鑽石,以格外閃耀的鑽石珠寶為穿搭畫龍點睛、昇華日常。 Hearts On Fire Aerial Double Dewdrop白K金鑽石手鍊,117萬6,000元。圖/Hearts On Fire提供 Hearts On Fire Grace XX 白K金鑽石戒指,15萬7,000元。圖/Hearts On Fire提供 Hearts On Fire Triplicity白K金鑽石項鍊,238萬5,000元。圖/Hearts On Fire提供 雙金男星林柏宏擔任Hearts On Fire一日明星男友,演繹全世界車工最完美的鑽石。記者吳致碩/攝影 Hearts On Fire Lorelei Double Ribbon白K金鑽石戒指,80,000元。圖/Hearts On Fire提供 Hearts On Fire Lorelei Double Link Ribbon白K金鑽石戒指,19萬2,000元。圖/Hearts On Fire提供 Hearts On Fire Aerial Double Dewdrop白K金鑽石戒指,23萬3,000元。圖/Hearts On Fire提供 Hearts On Fire Triplicity 白K金鑽石項鍊,220萬元。圖/Hearts On Fire提供 Hearts On Fire Aerial Double Sunburst白K金鑽石戒指,20萬6,000元。圖/Hearts On Fire提供 雙金男星林柏宏擔任Hearts On Fire一日明星男友,演繹全世界車工最完美的鑽石。記者吳致碩/攝影 Hearts On Fire Aerial Eclipse Pendant白K金鑽石項鍊,23萬元。圖/Hearts On Fire提供 Hearts On Fire Triplicity Tassel Drop白K金鑽石項鍊,91萬9,000元。圖/Hearts On Fire提供

