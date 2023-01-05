整理包／1月7日周六補班日「4大超商限時優惠」一次看

今年春節將放10天連假，因應連續假期本周六（1月7日）需要補班，為了替上班族加油打氣，4大超商紛紛推出限時優惠，咖啡、飲品、霜淇淋、麵包全都有，讓大家享受滿滿的小確幸。

●7-ELEVEN

7-ELEVEN門市即日起至1月8日可享CITY指定系列飲品任選2件79折、4件75折優惠（不可思議咖啡除外）。

「OPEN POINT行動隨時取」也有限時限量優惠，1月7日限時1天的「一起品茶趣」活動當天購買CITY PEARL黑糖珍珠撞奶可享買3送3（最高現省180元）、當天購買CITY TEA冰淇淋紅茶可享買3送3（最高現省195元）、當天購買CITY TEA英式紅茶／四季春青茶任選買7送7（最高現省245元）。上述優惠組合限量售完為止。

此外，「OPEN POINT行動隨時取」即日起至1月8日還推出CITY CAFE特大美式咖啡5杯特價188元（原價300元）； CITY CAFE熱皇家伯爵紅茶拿鐵／熱太妃焦糖風味瑪奇朵任5杯特價188元（原價275元）；CITY PEARL冰黑糖珍珠燕麥奶4杯特價188元（原價300元）。「OPEN POINT行動隨時取」同品項、同規格及同價位可冰熱互換，兌領期限、限量及會員限購組數請見OPEN POINT App說明，現萃茶為限定門市兌領。

●全家便利商店

1月6日至1月8日使用全盈+PAY支付，可享Fami!ce全家霜淇淋（口味不限）、Let’ s Café特濃美式咖啡（大杯，冰熱不限）買1送1。

1月6日「Let’s Café好咖日」當天限定，全家便利商店會員App「隨買跨店取」推出單品美式咖啡、拿鐵（中杯／大杯）同品項買6送6、極鬆餅任選買6送3、Let’s Café罐裝咖啡買6送6活動。另外1月8日至1月10日「一起喝茶8」活動限時3天，同樣在全家便利商店會員App「隨買跨店取」推出私品茶55元系列買2送1優惠。

獨樂樂不如眾樂樂，全家便利商店店鋪還推出Let’s Café美好分享壺，每壺約等於12杯小杯經典美式咖啡，即日起至1月10日限時優惠價222元（原價280元），同事分享超方便。

全家便利商店「康康五」1月6日至1月8日限時3天推出私品茶大杯熱黑糖薑茶2杯特價65元，FMC尼爾吉里藍山莊園奶茶、鮮一杯（南非國寶茶／南非國寶綠茶）任選享買1送1優惠，還有大小朋友都愛的FMC牧場直送4.0鮮乳（900ml）2瓶特價139元（原價每瓶110元）。

●萊爾富

萊爾富於1月6日至1月8日祭出期間限定特濃咖啡加1元多1杯活動，包含Hi Café系列的大杯冰、熱特濃美式咖啡（售價55元）與大杯冰、熱特濃拿鐵咖啡（售價65元）。

為讓民眾感受新年新氣象，萊爾富攜手1996年創辦於迪化街的「台北年貨大街」共同聯名推出5款Hi Bread我們的麵包系列和兩款Hi Café聯名咖啡杯與杯套，聯名麵包包含我們的克林姆麵包、菠蘿麵包、紅豆麵包、奶酥麵包、墨西哥奶酥；聯名咖啡杯與杯套則為過年講究款和福氣萌兔款。

即日起至1月10日到萊爾富購買與「台北年貨大街」聯名推出的我們的麵包系列任一款搭配價格28元至45元的指定飲品任一件，即享早餐合購價49元。

●OKmart

OKmart即日起至1月7日推出黑糖道聯名飲品、麵包優惠，「黑糖肉桂捲」、「黑糖墨西哥奶酥麵包」、「黑糖桂圓蛋糕」搭配中杯莊園級拿鐵、大杯台灣青茶、大杯經典紅茶3選1（飲品原價45元），可享組合價59元；同一期間，使用帶有甘蔗焦香的黑糖系列飲品「黑糖道黑糖拿鐵」、「黑糖道黑糖醇奶茶」可享單杯嘗鮮價7折優惠。

OKCAFE則於1月6日至1月7日限時2天加碼推出大杯莊園級美式咖啡／拿鐵、莊園級濃厚系美式咖啡／拿鐵同品項買2杯送2杯；OKmall雲端商城也推出大杯莊園級美式咖啡、拿鐵同品項買10杯送10杯，等於每杯咖啡最低只要22元起。 OKmart於1月6日至1月7日限時2天推出大杯莊園級美式咖啡／拿鐵、莊園級濃厚系美式咖啡／拿鐵同品項買2杯送2杯。圖／OKmart提供 萊爾富1月6日至1月8日推出期間限定特濃咖啡加1元多1杯。圖／萊爾富提供 OKmart即日起至1月7日推出黑糖道聯名飲品、麵包優惠，「黑糖肉桂捲」、「黑糖墨西哥奶酥麵包」、「黑糖桂圓蛋糕」搭配中杯莊園級拿鐵、大杯台灣青茶、大杯經典紅茶3選1（飲品原價45元），可享組合價59元。圖為「黑糖桂圓蛋糕」。圖／OKmart提供 全家便利商店1月6日至1月8日使用全盈+PAY支付，可享Fami!ce全家霜淇淋買1送1。圖／全家便利商店提供 「OPEN POINT行動隨時取」1月7日限時1天的「一起品茶趣」活動當天推出CITY PEARL黑糖珍珠撞奶買3送3、當天購買CITY TEA冰淇淋紅茶買3送3、CITY TEA英式紅茶／四季春青茶任選買7送7。上述優惠組合限量售完為止。圖／7-ELEVEN提供 全家便利商店會員App「隨買跨店取」1月6日「Let’s Café好咖日」指定單品咖啡同品項買6送6；1月8日至1月10日「一起喝茶8」私品茶55元系列買2送1。圖／全家便利商店提供 全家便利商店店鋪推出Let’s Café美好分享壺，每壺約等於12杯小杯經典美式咖啡，即日起至1月10日限時優惠價222元。圖／全家便利商店提供 7-ELEVEN門市即日起至1月8日可享CITY指定系列飲品任選2件79折、4件75折優惠（不可思議咖啡除外）。圖／7-ELEVEN提供 「OPEN POINT行動隨時取」即日起至1月8日推出多項咖啡、飲品優惠組合。圖／7-ELEVEN提供 萊爾富1月6日至1月8日推出期間限定特濃咖啡加1元多1杯。圖／萊爾富提供 1月6日「Let’s Café好咖日」當天限定，全家便利商店會員App「隨買跨店取」推出單品美式咖啡、拿鐵（中杯／大杯）同品項買6送6。圖／全家便利商店提供 1月10日前到萊爾富購買我們的菠蘿麵包搭配樂法私藏紅茶，享早餐合購價49元。圖／萊爾富提供

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