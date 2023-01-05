入場參觀《潮鞋特展》！就有機會帶走限量潮鞋

你知道球鞋原來在以前是只有運動員專用嗎？但現在走在路上，不只年輕人會穿，連阿公、阿嬤、小朋友也在穿，以然成為潮流時尚的象徵。每個人腳上一雙球鞋，已成為日常外出、上學、工作或運動時的必備裝備，究竟球鞋是如何從運動品項演變成潮流單品的呢？

《倫敦設計博物館 潮鞋特展》收藏自1930年代以來，每個時代的經典鞋款，在展內將一次開箱300雙夢幻潮鞋，除了精彩的NBA球星親穿戰靴，還有山本耀司、Virgil Abloh等知名設計師聯名潮鞋，以及喚起許多人青春熱血回憶的 Slamdunk x Jordan6灌籃高手聯名鞋，策展人表示希望透過大眾都熟悉的運動鞋，去探索潮鞋文化的起源及背後的設計故事，讓觀眾可以置身其中，身歷其境的參與了完整的運動鞋文化發展及歷程

全球贊助商StockX特別為台灣展的觀眾準備了驚喜好禮，12月22日起購票至《倫敦設計博物館 潮鞋特展》觀展，就有機會獲得2022年最受鞋迷期待的《Jordan1 Retro High OG Chicago Lost and Found》，只要打卡並分享至個人FB或IG，即可參加抽獎，詳細活動辦法，請上udn瘋活動官網，或本展官方FB粉絲團及IG查詢。

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