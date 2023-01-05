「咒術迴戰展」台北華山盛大開展！多款限定商品、優惠好康回饋咒術粉

日本官方「咒術迴戰展」12月30日起正式於台北華山盛大開展，由聯合數位文創主辦，日本版權方與羚邦集團官方授權，現場集結上百件日本展品，首度於台灣展出。本次展覽內容以動畫第一季「呪胎戴天」、「幼魚と逆罰」、「京都姉妹校交流会」、「起首雷同」四大篇章為主，不僅可以一窺「咒術迴戰」爆紅動畫的幕後製作過程，這次官方展在台灣更推出多項還原場景，包含第一集開場的「虎杖執行死刑房間」；有咒骸娃娃相伴的「咒力修行室」以及爆笑熱血的「咒術甲子園」，其中除了「虎杖執行死刑房間」外，其他都是官方特展首度亮相的場景，造福廣大的台灣咒術粉絲。

多款精美展覽限定商品，粉絲熱情搶購

這次展覽也推出眾多限定紀念商品，引來粉絲熱情搶購，除了必買的精美角色資料夾、經典場景明信片外，本次也推出許多特色的周邊，像是角色ICON木質立牌、角色壓克力架等等，值得收藏絕不容錯過。

多項展覽限定商品包含經典場景明信片、海報、角色ICON木質立牌等。圖/聯合數位文創

入場就送展覽特典學生證，還有機會抽日本大阪來回機票

TOYOTA車主還可享展覽優惠

展場這次也推出多項展覽限定商品術式主題徽章、經典場景明信片、 角色ICON木質立牌及高人氣的咒骸娃娃，購票入場還贈送隨機特典角色學生證給粉絲蒐集。而這次展覽活動期間購票入展的民眾，還可以抽日本大阪來回機票，絕對是今年寒假必看的人氣大展，相關抽獎活動請至展覽活動官網查詢。此外，本次展覽與TOYOTA合作，TOYOTA車主至現場購票，出示車鑰匙即可享優惠價330元。

入場特典學生證。圖/聯合數位文創

KKBOX聽咒術主題曲拿好康

抽展覽票券更有機會獲得樂團ALI簽名板！

此次KKBOX也特別推出抽獎活動 要來回饋台灣咒術粉，只要於指定期間內聆聽指定的咒術迴戰主題曲，就可抽「咒術迴戰展」門票，再送精美限量海報，更有機會得到演唱咒術迴戰動畫ED1的樂團「ALI」的親筆簽名板！現在免費註冊成為KKBOX會員，即可聽「咒術迴戰」主題曲，把限量周邊帶回家！新會員再享14天免費隨選任聽千萬首歌曲，無廣告插播的最佳聆聽體驗，就在KKBOX！

《咒術迴戰展》

時間：2022年12月30日~2023年4月5日

地點：台北華山1914文創園區（東2Ａ、東2B館）

購票連結： https://bit.ly/3s1LVFE

官方網站： https://bit.ly/3D3mhqs

官方FB： https://bit.ly/3s5TGu8

官方IG： https://bit.ly/3VBIYcr

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