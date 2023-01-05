趕走補班日憂鬱！全家便利商店限時推「霜淇淋、咖啡」優惠

10天春節連假倒數計時，但得先度過本週六的憂鬱補班日，全家便利商店限時推出三重優惠活動，包含超人氣商品Fami!ce全家霜淇淋、Let’s Café特濃美式咖啡買1送1，還有「Let’s Café好咖日」一日限定單品咖啡買6送6、限時3天「一起喝茶8」私品茶55元系列買2送1，以及Let’s Café分享壺優惠價222元活動，更有「康康五」周末小確幸多樣商品限時優惠，為上班族加油打氣。
1月6日至1月8日使用全盈+PAY支付，可享Fami!ce全家霜淇淋（口味不限）、Let’ s Café特濃美式咖啡（大杯，冰熱不限）買1送1。
1月6日「Let’s Café好咖日」當天限定，全家便利商店會員App「隨買跨店取」推出單品美式咖啡、拿鐵（中杯／大杯）同品項買6送6、極鬆餅任選買6送3、Let’s Café罐裝咖啡買6送6活動。另外1月8日至1月10日「一起喝茶8」活動限時3天，同樣在全家便利商店會員App「隨買跨店取」推出私品茶55元系列買2送1優惠。
獨樂樂不如眾樂樂，全家便利商店店鋪還推出Let’s Café美好分享壺，每壺約等於12杯小杯經典美式咖啡，即日起至1月10日限時優惠價222元（原價280元），同事分享超方便。
全家便利商店「康康五」1月6日至1月8日限時3天推出私品茶大杯熱黑糖薑茶2杯特價65元，FMC尼爾吉里藍山莊園奶茶、鮮一杯（南非國寶茶／南非國寶綠茶）任選享買1送1優惠，還有大小朋友都愛的FMC牧場直送4.0鮮乳（900ml）2瓶特價139元（原價每瓶110元）。
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