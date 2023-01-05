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遠百嘉義福袋開賣 頭獎iPhone14
遠百嘉義今天上午開賣福袋，憑全館當日單筆消費滿1千元以上消費發票、購物明細、現金1千元及遠東百貨APP會員即可購買，限量200份，販售時間即日起至1月21日，售完為止。福袋裡面最大獎為價值2萬7千900元的Apple iPhone 14（128GB）。
遠百嘉義表示，「福兔迎祥雙囍」福袋內含商品券1千元、100元全館十足電子抵用券以及福兔迎祥摸彩券乙張，即有機會抽中頭獎市價2萬7千900元Apple iPhone 14（128GB浪漫紫）、另有瞬熱開飲機、超音波香氛水氧機、全自動美式咖啡機…等多項好禮。
福袋抽獎時間將在1月22日大年初一下午2點於遠百嘉義4F贈品處公開抽獎，下午5點於1F大門口及遠東百貨嘉義店FB粉絲專頁公告得獎的幸運兒名單，中獎人須在指定時間內持存根聯正本及個人身分證件至4F贈品處領獎，逾期視同放棄，將不再遞補中獎人。
遠百嘉義表示，即日起至1月18日，遠百APP會員百貨服飾當日單筆滿5千送500，保健器材當日單筆滿5千送500，大家電當日單筆滿1萬送1千，12大銀行單筆分期刷5千送200、1萬送500，除舊佈新迎新年，鎖定優惠，逛街買新衣之際不心疼荷包。
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