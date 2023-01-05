補班日不孤單！7-ELEVEN門市限時推「CITY指定系列飲品」任選2件79折

因應今年春節10天連假，本周六（1月7日）補班日不孤單，7-ELEVEN特別推出CITY系列限時優惠，陪伴上班族溫暖補元氣，7-ELEVEN門市即日起至1月8日可享CITY指定系列飲品任選2件79折、4件75折優惠（不可思議咖啡除外）。

「OPEN POINT行動隨時取」也有限時限量優惠，1月7日限時1天的「一起品茶趣」活動當天購買CITY PEARL黑糖珍珠撞奶可享買3送3（最高現省180元）、當天購買CITY TEA冰淇淋紅茶可享買3送3（最高現省195元）、當天購買CITY TEA英式紅茶／四季春青茶任選買7送7（最高現省245元）。上述優惠組合限量售完為止。

此外，「OPEN POINT行動隨時取」即日起至1月8日還推出CITY CAFE特大美式咖啡5杯特價188元（原價300元）； CITY CAFE熱皇家伯爵紅茶拿鐵／熱太妃焦糖風味瑪奇朵任5杯特價188元（原價275元）；CITY PEARL冰黑糖珍珠燕麥奶4杯特價188元（原價300元）。「OPEN POINT行動隨時取」同品項、同規格及同價位可冰熱互換，兌領期限、限量及會員限購組數請見OPEN POINT App說明，現萃茶為限定門市兌領。 本周六（1月7日）補班日不孤單，7-ELEVEN門市即日起至1月8日可享CITY指定系列飲品任選2件79折、4件75折優惠（不可思議咖啡除外）。圖／7-ELEVEN提供 「OPEN POINT行動隨時取」1月7日限時1天的「一起品茶趣」活動當天推出CITY PEARL黑糖珍珠撞奶買3送3、當天購買CITY TEA冰淇淋紅茶買3送3、CITY TEA英式紅茶／四季春青茶任選買7送7。上述優惠組合限量售完為止。圖／7-ELEVEN提供 「OPEN POINT行動隨時取」1月7日限時1天的「一起品茶趣」活動當天推出CITY PEARL黑糖珍珠撞奶買3送3、當天購買CITY TEA冰淇淋紅茶買3送3、CITY TEA英式紅茶／四季春青茶任選買7送7。上述優惠組合限量售完為止。圖／7-ELEVEN提供 「OPEN POINT行動隨時取」即日起至1月8日推出多項咖啡、飲品優惠組合。圖／7-ELEVEN提供

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