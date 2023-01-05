補班日不孤單！7-ELEVEN門市限時推「CITY指定系列飲品」任選2件79折
因應今年春節10天連假，本周六（1月7日）補班日不孤單，7-ELEVEN特別推出CITY系列限時優惠，陪伴上班族溫暖補元氣，7-ELEVEN門市即日起至1月8日可享CITY指定系列飲品任選2件79折、4件75折優惠（不可思議咖啡除外）。
「OPEN POINT行動隨時取」也有限時限量優惠，1月7日限時1天的「一起品茶趣」活動當天購買CITY PEARL黑糖珍珠撞奶可享買3送3（最高現省180元）、當天購買CITY TEA冰淇淋紅茶可享買3送3（最高現省195元）、當天購買CITY TEA英式紅茶／四季春青茶任選買7送7（最高現省245元）。上述優惠組合限量售完為止。
此外，「OPEN POINT行動隨時取」即日起至1月8日還推出CITY CAFE特大美式咖啡5杯特價188元（原價300元）； CITY CAFE熱皇家伯爵紅茶拿鐵／熱太妃焦糖風味瑪奇朵任5杯特價188元（原價275元）；CITY PEARL冰黑糖珍珠燕麥奶4杯特價188元（原價300元）。「OPEN POINT行動隨時取」同品項、同規格及同價位可冰熱互換，兌領期限、限量及會員限購組數請見OPEN POINT App說明，現萃茶為限定門市兌領。
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言