CITIZEN湛藍新表款問世！不只內斂好看更能耐磨又防刮
CITIZEN獨家技術再進化！Duratect塗層表面硬化科技又有了新可能，不僅讓手表的耐刮、防磨係數提升，還能產生全新湛藍新色，讓消費者好不驚豔！
鈦金屬在今日時常被用來當作表殼的材質，而最早將整只手表用全鈦製作，不是別人，而是日系品牌的CITIZEN。品牌在若干年後更推出硬度與輕量都優於以往的「超級鈦」材質，不僅在鈦金屬運用領先同業之外，CITIZEN還發展出獨家的表面硬化Duratect塗層技術，提升了旗下表款的耐用度，而品牌也在近期把這項科技，再向上推升另一個層次，透過了物理性原理，讓金屬在鍍膜時，能散發出湛藍光澤。於是，CITIZEN便以此為藉，推出多款光動能GPS衛星、電波對時表款，讓手表外觀質感提升，成為吸睛焦點。
CITIZEN以Two-Tone概念將Duratect湛藍DLC Blue塗層，運用在採用超級鈦製成的表圈或表鍊的中間，與黑色為主體的腕表相互映襯。同時，還將白色星點裝飾在黑色表盤上，呈現猶如仰望銀河星空一般，內斂質感又兼具超高實用性，無論是自用或饋贈他人都是極佳選擇。
同樣是日系品牌的Orient Star則在其現代系列，首次推出了鏤空工藝機械表款，引起玩家的關注。鏤空是高級腕表品牌常用的製作技術之一，因為機芯零件的佈局需要重新規劃，才能在視覺上呈現平衡美感。Orient Star的現代系列首款鏤空表，於是搭載了具備抗磁性矽擒縱齒輪的全新手上鍊機芯，並利用髮絲紋和鏡面處理來打磨表殼與表鍊，讓整體帶出低調奢華魅力，似乎想藉此扭轉眾人對於品牌的定位。
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