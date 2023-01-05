23農曆新年 Calvin Klein、THE SPAACE紅色兔兔一把抓

再剩不到三周就是2023的傳統農曆新年，由於紅色開運、加上生肖為「水兔」，不少精品品牌包含Calvin Klein、萬寶龍（Montblanc）、電商平台The SPAACE皆相繼推薦以紅色為彩色、或兔子圖騰的春節新品，搶搭屬於亞洲的歡樂年節氣息與商機。

Calvin Klein的2023兔年新春膠囊系列，維持品牌一貫簡約風格，但注入了主題印花與兼容於街頭的美式風格。全系列包含刺繡的丹寧夾克、漁夫帽、開襟外套與內衣系列，其中亮點當屬兔年印花針織毛衣並有白色、紅色兩款，簡約實穿，從早春到早秋都合適，並已於台北101的Calvin Klein專賣店限定上市。

集合ARTIFACTS、ARTHAUS的複合精品電商平台The SPAACE則推薦了法國品牌AMI的ADC膠囊系列開襟毛衣，略為寬鬆的剪裁搭配胸前結合愛心與大A的設計，讓肢體從「合身」的思考枷鎖中解放，慵懶、舒適、好走春。飾品則推薦了以「軟糖小熊」為靈感挪威品牌Crystal Haze的小熊吊飾，除了可自由混搭長度、顏色，甜美又0熱量，兩張「小朋友」有找。

向來以鋼筆、皮件、表款聞名的萬寶龍則以一款袖扣、一只吊飾，搭上這波春節商機。生肖傳說系列兔年袖扣精緻具現了一「隻」可搭配在西裝袖口的銀色靈兔，氣質也吸睛，匠心系列兔年吊飾則有一只人形兔兔全身搭配了登山裝備、護目鏡並手持紅色鋼筆，同時白色兔尾與金屬吊飾則呼應了品牌經典的六芒星，至於要掛在包包、腰間或家中創意擺設？那就等過年間慢慢思考嘍！ 挪威品牌Crystal Haze的紅色小熊吊飾，可自由混搭長度、顏色，紅色討喜、小熊甜美0熱量。圖／THE SPAACE提供（合成圖） 生肖傳說系列兔年袖扣，13,000元。圖／Montblanc提供 AMI ADC羊毛開襟衫，17,980元。圖／THE SPAACE提供 兔年印花雙面漁夫帽，1,980元。圖／Calvin Klein提供 兔年印花針織毛衣，6,680元。圖／Calvin Klein提供 匠心系列兔年吊飾，價格店洽。圖／Montblanc提供

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