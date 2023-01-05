嘉義城隍廟兔年錢母曝光 初三和初四各送1500個

農曆過年將至，國定古蹟嘉義城隍廟往年被排隊瘋領的錢母，今天發表兔年版「好運DOUBLE兔」，大年初三、初四每天限量發送1500個。廟方指出，往年半夜開始排隊，有意領取須提早準備；還有放大版錢母，全用台灣檜木打造，捐贈2000元可獲1個，已被認購36個。

廟方表示，「好運DOUBLE兔」錢母，設計理念延續往年，採太極兩儀曲線，正面的圖像是金兔招財、背面為福祿滿載，象徵福氣加倍來，「人氣旺、工作旺、財運旺」。

嘉義城隍廟董事長賴永川等人發表錢母，指出初三、初四早上9點起，各送1500個與民眾結緣，或者點財神燈也會贈送；廟總幹事葛永樂說，往年都有外縣市民眾，半夜就前來排隊，有意領取，記得注意氣溫、排隊秩序。

放大版錢母則為台灣檜木製造，限量100個，捐2000元結緣金可獲1個，廟方表示已被預訂36個，其中杰出整合行銷公司總經理張叡朋、滿福樓喜宴餐廳經理葉耀禎、有巢氏房屋店長陳士仁，各預定10個。

廟方表示，領到錢母後，記得先到廟內拜城隍爺，再拜五路財神、過香爐祈福，隨身攜帶，或者回家後，擺在進入家門「能一眼看到的地方」，才能達到「一見發財」效果。 嘉義城隍廟今天發表「好運DOUBLE兔」錢母，還有台灣檜木製的放大版錢母，已被預訂。記者林伯驊／攝影 嘉義城隍廟今天發表「好運DOUBLE兔」錢母，放大版用台灣檜木製作，限量100個。記者林伯驊／攝影 嘉義城隍廟今天發表「好運DOUBLE兔」錢母。記者林伯驊／攝影 嘉義城隍廟的「好運DOUBLE兔」錢母，還有台灣檜木製的放大版錢母，滿福樓喜宴餐廳經理葉耀禎（左起）、有巢氏房屋店長陳士仁、杰出整合行銷公司總經理張叡朋各認購10個。記者林伯驊／攝影 嘉義城隍廟今天發表「好運DOUBLE兔」錢母。記者林伯驊／攝影 嘉義城隍廟今天發表「好運DOUBLE兔」錢母，初三和初四各發送1500個。記者林伯驊／攝影

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