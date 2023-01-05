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侯布雄5款法式年節禮盒限量登場 早鳥享95折優惠

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「侯布雄新年禮籃組」有多項甜點、侯布雄精選橄欖油乙瓶與「新年酒禮組」中的香檳與紅酒各乙瓶，售價8,800元。圖／侯布雄提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「侯布雄新年禮籃組」有多項甜點、侯布雄精選橄欖油乙瓶與「新年酒禮組」中的香檳與紅酒各乙瓶，售價8,800元。圖／侯布雄提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

迎接即將到來的2023年農曆新春，侯布雄法式茶點沙龍／精品甜點（SALON DE THE／LA BOUTIQUE de Joël Robuchon）推出5款簡約時尚的法式年節禮盒，採用精品般包裝設計、澎湃熱賣的點心組合及紅色喜氣洋洋的寓意，送禮自用兩相宜，即日起至1月9日前預購新年禮盒並完成付款，享95折優惠（酒禮盒除外）。取貨時間自即日起至1月26日止，所有商品需於7日前預訂，數量有限，售完為止。

推薦主打商品「侯布雄新年禮籃組」（8,800元），禮籃包含多款人氣的侯布雄招牌法式點心，還有酥酸甜甜的手工覆盆子果醬的及西班牙進口的侯布雄橄欖油，再以時髦華麗的皮革禮籃盛裝，大氣美觀獨具品味。

此次新春限定口味胡蘿蔔磅蛋糕，將胡蘿蔔的甜融入蛋糕，上層淋上滑順的白巧克力，胡桃碎粒與肉桂香氣更凸顯細緻風味，口感濕潤鬆軟，是夢幻級的法式年節點心。

「新年酒禮組」則有香檳Brut Les Fondateurs NV Marquisde Pomereuil，以及紅酒2016 Chateau Bourdon La Tour Cote de Bordeaux各乙瓶，原價4,980元，優惠價3,800元。

2023金兔年將迎來長達10天的假期，邊境解封更預期有不少旅居海外的民眾特別返鄉過節，帶動春節走春送禮的需求倍增。侯布雄獻上滿載著真摯飽滿心意的新春禮盒，絕對是最體面的拜年伴手禮。

「新年典藏禮盒」有瑪德蓮、芝麻沙布雷、迭開心果沙布雷、茴香海鹽格西尼、白巧克力脆球、幽方包種茶，售價1,680元。圖／侯布雄提供。
「新年典藏禮盒」有瑪德蓮、芝麻沙布雷、迭開心果沙布雷、茴香海鹽格西尼、白巧克力脆球、幽方包種茶，售價1,680元。圖／侯布雄提供。
「侯布雄新年團圓禮盒」有瑪德蓮、芝麻沙布雷、迷迭開心果沙布雷、黑糖燕麥沙布雷、白巧克力脆球、茴香海鹽格西尼、松露格西尼 、胡蘿蔔磅蛋糕、橘片巧克力、卡雷多爾圓餅、覆盆子果醬、幽方包種茶、獺祭純米大吟釀39 （330ml），售價4,310元。圖／侯布雄提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「侯布雄新年團圓禮盒」有瑪德蓮、芝麻沙布雷、迷迭開心果沙布雷、黑糖燕麥沙布雷、白巧克力脆球、茴香海鹽格西尼、松露格西尼 、胡蘿蔔磅蛋糕、橘片巧克力、卡雷多爾圓餅、覆盆子果醬、幽方包種茶、獺祭純米大吟釀39 （330ml），售價4,310元。圖／侯布雄提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「法式風情禮盒 」有海鹽堅果沙布雷、黑糖燕麥沙布雷、胡蘿蔔磅蛋糕，售價1,050元。圖／侯布雄提供。
「法式風情禮盒 」有海鹽堅果沙布雷、黑糖燕麥沙布雷、胡蘿蔔磅蛋糕，售價1,050元。圖／侯布雄提供。

侯布雄

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