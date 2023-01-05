快訊

下午12時59分台東外海規模4.4地震 最大震度2級

新竹棒球場開挖驚現廢電線傳遭滅證 原來是「他」移除

PUMA掰了蔡依林！謝欣穎上位成品牌大使 復古造型大片曝光

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
PUMA宣布由謝欣穎取代蔡依林，成為品牌新任大使。圖／PUMA提供
PUMA宣布由謝欣穎取代蔡依林，成為品牌新任大使。圖／PUMA提供

PUMA在迎接2023年到來，也有新轉變，正式宣布由今年37歲的女星謝欣穎取代蔡依林，成為品牌大使，並同時曝光由她詮釋的復古造型形象廣告，引起廣泛討論。

才在2022年末舉辦演唱會的蔡依林，藉由華麗又性感的表演造型，讓她成為近期話題人物。但PUMA也選在此刻，宣布結束雙方合作關係，找來謝欣穎擔任品牌大使。蔡依林自2020年開始就擔任PUMA的品牌大使，發揮其社群影響力，間接帶動銷售，並拉抬了形象，彼此合作愉快。

不過在2021年3月時所發生的「新疆棉」事件，由於蔡依林在當時或後來都未表態，不像同時期的許光漢火速切割了PUMA，因此遭到中國網友罵翻，甚至做出如「當你的台灣巨星吧！滾出大陸」、「去美國發歌吧」的回應。然而這也不影響蔡依林與PUMA的關係，直至2022年夏季都仍是品牌大使之一。

謝欣穎詮釋PUMA貝雷帽1,380元、T.7etter風衣外套3,180元、Classics圓領衫1,680元、T7中長裙1,880元和Teveris Nitro鞋3,580元。圖／PUMA提供
謝欣穎詮釋PUMA貝雷帽1,380元、T.7etter風衣外套3,180元、Classics圓領衫1,680元、T7中長裙1,880元和Teveris Nitro鞋3,580元。圖／PUMA提供

由於策略考量，PUMA在2023年開始，就請來謝欣穎取代蔡依林，成為新的品牌大使。今年恰巧也是謝欣穎出道的第20個年頭，她橫跨電視與電影演出，近年更參與多部膾炙人口的戲劇，如「華燈初上」、「良辰吉時」等等，演技有目共睹。而謝欣穎為PUMA所拍攝的全新形象廣告，也隨著宣布擔任品牌大使後完整曝光。在系列廣告中，她身穿T7 TREND 7ETTER復刻經典服飾系列，並搭配貝雷帽，以及TEVERIS NITRO氮氣漫步鞋，呈現優雅氣質與復古特色。

謝欣穎詮釋PUMA貝雷帽1,380元、Classics圓領衫1,680元、T7中長裙1,880元和Teveris Nitro鞋3,580元。圖／PUMA提供
謝欣穎詮釋PUMA貝雷帽1,380元、Classics圓領衫1,680元、T7中長裙1,880元和Teveris Nitro鞋3,580元。圖／PUMA提供

不過值得關注的是，由於謝欣穎於社交平台上的追蹤人數，遠遠不及蔡依林，兩者相差多達7倍，是否也能維持PUMA的高聲量，各界也都在等著看。另外，品牌也表示，2023年將續簽歌手瘦子E.SO擔任PUMA大使。

品牌 廣告 新疆棉

延伸閱讀

比林襄還香！與蔡依林肉體接觸 他激動「今年不洗了」

蔡依林突中斷演出！暴哭20秒真情告白

親暱互動全曝光 蔡依林奪走人夫第一次

吳淡如看演唱會.....女兒問「蔡依林是誰」　一句話嘆時代的變化

相關新聞

全球最大米菲兔商店降臨九州！逾千種周邊還有超可愛咖啡廳

2023生肖輪到「兔子」的年份。而說到兔子，或許很多人會想到來自荷蘭，造型可愛的「米菲兔」。這隻誕生於1955年的兔子紅遍世界各地，近來日本長崎知名景點豪斯登堡，更是打造了米菲兔的商店、餐廳，讓粉絲可以盡情沉浸在米菲兔的世界之中。

23農曆新年 Calvin Klein、THE SPAACE紅色兔兔一把抓

再剩不到三周就是2023的傳統農曆新年，由於紅色開運、加上生肖為「水兔」，不少精品品牌包含Calvin Klein、萬寶...

嘉義城隍廟兔年錢母曝光 初三和初四各送1500個

農曆過年將至，國定古蹟嘉義城隍廟往年被排隊瘋領的錢母，今天發表兔年版「好運DOUBLE兔」，大年初三、初四每天限量發送1...

新春送禮超夯選擇！不只體面更要健康 最適合忙碌上班族的送禮攻略快收藏

農曆新年總是需要拜訪親戚、朋友，或是同事客戶等等，近年來大家日漸注重身體保養，能夠強身補氣的「保健類禮盒」成了送禮的熱門首選，滋補的人蔘、雞精，以及補充身體營養葉黃素、益生菌，更是當中的人氣品項。

侯布雄5款法式年節禮盒限量登場 早鳥享95折優惠

迎接即將到來的2023年農曆新春，侯布雄法式茶點沙龍／精品甜點（SALON DE THE／LA BOUTIQUE de ...

PUMA掰了蔡依林！謝欣穎上位成品牌大使 復古造型大片曝光

PUMA在迎接2023年到來，也有新轉變，正式宣布由今年37歲的女星謝欣穎取代蔡依林，成為品牌大使，並同時曝光由她詮釋的復古造型形象廣告，引起廣泛討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。