PUMA掰了蔡依林！謝欣穎上位成品牌大使 復古造型大片曝光
PUMA在迎接2023年到來，也有新轉變，正式宣布由今年37歲的女星謝欣穎取代蔡依林，成為品牌大使，並同時曝光由她詮釋的復古造型形象廣告，引起廣泛討論。
才在2022年末舉辦演唱會的蔡依林，藉由華麗又性感的表演造型，讓她成為近期話題人物。但PUMA也選在此刻，宣布結束雙方合作關係，找來謝欣穎擔任品牌大使。蔡依林自2020年開始就擔任PUMA的品牌大使，發揮其社群影響力，間接帶動銷售，並拉抬了形象，彼此合作愉快。
不過在2021年3月時所發生的「新疆棉」事件，由於蔡依林在當時或後來都未表態，不像同時期的許光漢火速切割了PUMA，因此遭到中國網友罵翻，甚至做出如「當你的台灣巨星吧！滾出大陸」、「去美國發歌吧」的回應。然而這也不影響蔡依林與PUMA的關係，直至2022年夏季都仍是品牌大使之一。
由於策略考量，PUMA在2023年開始，就請來謝欣穎取代蔡依林，成為新的品牌大使。今年恰巧也是謝欣穎出道的第20個年頭，她橫跨電視與電影演出，近年更參與多部膾炙人口的戲劇，如「華燈初上」、「良辰吉時」等等，演技有目共睹。而謝欣穎為PUMA所拍攝的全新形象廣告，也隨著宣布擔任品牌大使後完整曝光。在系列廣告中，她身穿T7 TREND 7ETTER復刻經典服飾系列，並搭配貝雷帽，以及TEVERIS NITRO氮氣漫步鞋，呈現優雅氣質與復古特色。
不過值得關注的是，由於謝欣穎於社交平台上的追蹤人數，遠遠不及蔡依林，兩者相差多達7倍，是否也能維持PUMA的高聲量，各界也都在等著看。另外，品牌也表示，2023年將續簽歌手瘦子E.SO擔任PUMA大使。
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