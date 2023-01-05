星二代瑪格麗特庫利加入JENNIE 演繹香奈兒COCO CRUSH
菱格紋是香奈兒（CHANEL）的品牌象徵之一，出現在最具代表性的包款上，也出現在最受歡迎的COCO CRUSH高級珠寶上。2023年，香奈兒運用全新的字母「O」為設計元素，為這款膾炙人口的經典設計延伸出6款手鍊與3款項鍊共9件新作，並宣布演員暨品牌大使瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）與演員阿曼德拉斯坦伯格（Amandla Stenberg）將加入韓國女子天團BLACKPINK成員暨CHANEL品牌大使JENNIE的行列，一同演繹全新COCO CRUSH形象廣告，並將於本月曝光。
COCO CRUSH高級珠寶的每款作品，都在光滑圓潤的表面，運用俐落切工呈現經典菱格紋圖騰，不但讓人想起嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）的經典設計，也體現命運的交遇，猶如一段段改變生命際遇的邂逅故事。獨一無二的創作，揉合堅韌細膩、簡約緻密與剛柔並濟於一身。今年，香奈兒以字母 「C」與 「O」結合菱格紋圖騰，打造全新COCO CRUSH項鍊與COCO手鍊，「C」象徵COCO、悸動（CRUSH）與CHANEL，其創意巧思延伸自2021年COCO CRUSH TOI ET MOI戒指與2022年推出的COCO CRUSH項鍊設計，而字母「O」則是首度出現在於高級珠寶的全新元素，兩者皆可隨興疊搭出代表嘉柏麗香奈兒的小名「COCO」字樣。
全新3款COCO CRUSH項鍊，提供18K BEIGE米色金、黃金及白金三種金質選擇，渾圓的曲線飾邊墜飾凸顯經典菱格紋設計，所有作品皆搭配可調節式鍊節，能變化出4種不同的配戴長度，扣環處飾以微型精緻的CHANEL吊牌。可自由變化長度的設計，也體現嘉柏麗香奈兒以珠寶賦予女性穿戴自由的夢想。
同樣運用18K BEIGE米色金、黃金及白金三種金質鑄造的全新COCO手鍊系列，除了純金質之作，也提供奪目耀眼的鑲鑽選擇，設計上結合 「C」與 「O」兩款字母設計，其中，字母「O」手鍊於菱格紋圖騰中央飾以璀璨美鑽。新款手鍊皆設有調節環圈，能自由調整3種配戴長度，扣環處同樣飾以CHANEL微型精緻吊牌。
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言