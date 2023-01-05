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星二代瑪格麗特庫利加入JENNIE 演繹香奈兒COCO CRUSH

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
歌手暨CHANEL品牌大使JENNIE將演繹2023年全新COCO CRUSH形象廣告。圖／香奈兒提供
歌手暨CHANEL品牌大使JENNIE將演繹2023年全新COCO CRUSH形象廣告。圖／香奈兒提供

菱格紋是香奈兒（CHANEL）的品牌象徵之一，出現在最具代表性的包款上，也出現在最受歡迎的COCO CRUSH高級珠寶上。2023年，香奈兒運用全新的字母「O」為設計元素，為這款膾炙人口的經典設計延伸出6款手鍊與3款項鍊共9件新作，並宣布演員暨品牌大使瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）與演員阿曼德拉斯坦伯格（Amandla Stenberg）將加入韓國女子天團BLACKPINK成員暨CHANEL品牌大使JENNIE的行列，一同演繹全新COCO CRUSH形象廣告，並將於本月曝光。

COCO CRUSH高級珠寶的每款作品，都在光滑圓潤的表面，運用俐落切工呈現經典菱格紋圖騰，不但讓人想起嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）的經典設計，也體現命運的交遇，猶如一段段改變生命際遇的邂逅故事。獨一無二的創作，揉合堅韌細膩、簡約緻密與剛柔並濟於一身。今年，香奈兒以字母 「C」與 「O」結合菱格紋圖騰，打造全新COCO CRUSH項鍊與COCO手鍊，「C」象徵COCO、悸動（CRUSH）與CHANEL，其創意巧思延伸自2021年COCO CRUSH TOI ET MOI戒指與2022年推出的COCO CRUSH項鍊設計，而字母「O」則是首度出現在於高級珠寶的全新元素，兩者皆可隨興疊搭出代表嘉柏麗香奈兒的小名「COCO」字樣。

全新3款COCO CRUSH項鍊，提供18K BEIGE米色金、黃金及白金三種金質選擇，渾圓的曲線飾邊墜飾凸顯經典菱格紋設計，所有作品皆搭配可調節式鍊節，能變化出4種不同的配戴長度，扣環處飾以微型精緻的CHANEL吊牌。可自由變化長度的設計，也體現嘉柏麗香奈兒以珠寶賦予女性穿戴自由的夢想。

同樣運用18K BEIGE米色金、黃金及白金三種金質鑄造的全新COCO手鍊系列，除了純金質之作，也提供奪目耀眼的鑲鑽選擇，設計上結合 「C」與 「O」兩款字母設計，其中，字母「O」手鍊於菱格紋圖騰中央飾以璀璨美鑽。新款手鍊皆設有調節環圈，能自由調整3種配戴長度，扣環處同樣飾以CHANEL微型精緻吊牌。

COCO手鍊，18K黃金菱格紋圖騰鑲嵌鑽石，71,000元。圖／香奈兒提供
COCO手鍊，18K黃金菱格紋圖騰鑲嵌鑽石，71,000元。圖／香奈兒提供
2023年COCO CRUSH項鍊，18K白金菱格紋圖騰款，86,000元；18K黃金菱格紋圖騰，80,000元。圖／香奈兒提供
2023年COCO CRUSH項鍊，18K白金菱格紋圖騰款，86,000元；18K黃金菱格紋圖騰，80,000元。圖／香奈兒提供
演員阿曼德拉斯坦伯格將演繹2023年全新COCO CRUSH形象廣告。圖／香奈兒提供
演員阿曼德拉斯坦伯格將演繹2023年全新COCO CRUSH形象廣告。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH系列珠寶裝飾品牌象徵的菱格紋圖騰。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH系列珠寶裝飾品牌象徵的菱格紋圖騰。圖／香奈兒提供
歌手暨CHANEL品牌大使JENNIE將演繹2023年全新COCO CRUSH形象廣告。圖／香奈兒提供
歌手暨CHANEL品牌大使JENNIE將演繹2023年全新COCO CRUSH形象廣告。圖／香奈兒提供
2023年COCO CRUSH推出新款項鍊，選擇更為豐富。圖／香奈兒提供
2023年COCO CRUSH推出新款項鍊，選擇更為豐富。圖／香奈兒提供
演員阿曼德拉斯坦伯格將演繹2023年全新COCO CRUSH形象廣告。圖／香奈兒提供
演員阿曼德拉斯坦伯格將演繹2023年全新COCO CRUSH形象廣告。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH項鍊，提供不同金質與鑲鑽無鑽的選擇。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH項鍊，提供不同金質與鑲鑽無鑽的選擇。圖／香奈兒提供
COCO手鍊，18K白金菱格紋圖騰，58,000元。圖／香奈兒提供
COCO手鍊，18K白金菱格紋圖騰，58,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH項鍊，18K黃金菱格紋圖騰，80,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH項鍊，18K黃金菱格紋圖騰，80,000元。圖／香奈兒提供
COCO手鍊，18K BEIGE米色金菱格紋圖騰，55,000元。圖／香奈兒提供
COCO手鍊，18K BEIGE米色金菱格紋圖騰，55,000元。圖／香奈兒提供
演員暨品牌大使瑪格麗特庫利將演繹2023年全新COCO CRUSH形象廣告。圖／香奈兒提供
演員暨品牌大使瑪格麗特庫利將演繹2023年全新COCO CRUSH形象廣告。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH項鍊，18K BEIGE米色金菱格紋圖騰，82,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH項鍊，18K BEIGE米色金菱格紋圖騰，82,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH項鍊，18K白金菱格紋圖騰，86,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH項鍊，18K白金菱格紋圖騰，86,000元。圖／香奈兒提供
歌手暨CHANEL品牌大使JENNIE將演繹2023年全新COCO CRUSH形象廣告。圖／香奈兒提供
歌手暨CHANEL品牌大使JENNIE將演繹2023年全新COCO CRUSH形象廣告。圖／香奈兒提供
演員暨品牌大使瑪格麗特庫利將演繹2023年全新COCO CRUSH形象廣告。圖／香奈兒提供
演員暨品牌大使瑪格麗特庫利將演繹2023年全新COCO CRUSH形象廣告。圖／香奈兒提供

香奈兒 珠寶

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