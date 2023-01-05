星二代瑪格麗特庫利加入JENNIE 演繹香奈兒COCO CRUSH

菱格紋是香奈兒（CHANEL）的品牌象徵之一，出現在最具代表性的包款上，也出現在最受歡迎的COCO CRUSH高級珠寶上。2023年，香奈兒運用全新的字母「O」為設計元素，為這款膾炙人口的經典設計延伸出6款手鍊與3款項鍊共9件新作，並宣布演員暨品牌大使瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）與演員阿曼德拉斯坦伯格（Amandla Stenberg）將加入韓國女子天團BLACKPINK成員暨CHANEL品牌大使JENNIE的行列，一同演繹全新COCO CRUSH形象廣告，並將於本月曝光。

COCO CRUSH高級珠寶的每款作品，都在光滑圓潤的表面，運用俐落切工呈現經典菱格紋圖騰，不但讓人想起嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）的經典設計，也體現命運的交遇，猶如一段段改變生命際遇的邂逅故事。獨一無二的創作，揉合堅韌細膩、簡約緻密與剛柔並濟於一身。今年，香奈兒以字母 「C」與 「O」結合菱格紋圖騰，打造全新COCO CRUSH項鍊與COCO手鍊，「C」象徵COCO、悸動（CRUSH）與CHANEL，其創意巧思延伸自2021年COCO CRUSH TOI ET MOI戒指與2022年推出的COCO CRUSH項鍊設計，而字母「O」則是首度出現在於高級珠寶的全新元素，兩者皆可隨興疊搭出代表嘉柏麗香奈兒的小名「COCO」字樣。

全新3款COCO CRUSH項鍊，提供18K BEIGE米色金、黃金及白金三種金質選擇，渾圓的曲線飾邊墜飾凸顯經典菱格紋設計，所有作品皆搭配可調節式鍊節，能變化出4種不同的配戴長度，扣環處飾以微型精緻的CHANEL吊牌。可自由變化長度的設計，也體現嘉柏麗香奈兒以珠寶賦予女性穿戴自由的夢想。

同樣運用18K BEIGE米色金、黃金及白金三種金質鑄造的全新COCO手鍊系列，除了純金質之作，也提供奪目耀眼的鑲鑽選擇，設計上結合 「C」與 「O」兩款字母設計，其中，字母「O」手鍊於菱格紋圖騰中央飾以璀璨美鑽。新款手鍊皆設有調節環圈，能自由調整3種配戴長度，扣環處同樣飾以CHANEL微型精緻吊牌。 COCO手鍊，18K黃金菱格紋圖騰鑲嵌鑽石，71,000元。圖／香奈兒提供 2023年COCO CRUSH項鍊，18K白金菱格紋圖騰款，86,000元；18K黃金菱格紋圖騰，80,000元。圖／香奈兒提供 演員阿曼德拉斯坦伯格將演繹2023年全新COCO CRUSH形象廣告。圖／香奈兒提供 COCO CRUSH系列珠寶裝飾品牌象徵的菱格紋圖騰。圖／香奈兒提供 歌手暨CHANEL品牌大使JENNIE將演繹2023年全新COCO CRUSH形象廣告。圖／香奈兒提供 2023年COCO CRUSH推出新款項鍊，選擇更為豐富。圖／香奈兒提供 演員阿曼德拉斯坦伯格將演繹2023年全新COCO CRUSH形象廣告。圖／香奈兒提供 COCO CRUSH項鍊，提供不同金質與鑲鑽無鑽的選擇。圖／香奈兒提供 COCO手鍊，18K白金菱格紋圖騰，58,000元。圖／香奈兒提供 COCO CRUSH項鍊，18K黃金菱格紋圖騰，80,000元。圖／香奈兒提供 COCO手鍊，18K BEIGE米色金菱格紋圖騰，55,000元。圖／香奈兒提供 演員暨品牌大使瑪格麗特庫利將演繹2023年全新COCO CRUSH形象廣告。圖／香奈兒提供 COCO CRUSH項鍊，18K BEIGE米色金菱格紋圖騰，82,000元。圖／香奈兒提供 COCO CRUSH項鍊，18K白金菱格紋圖騰，86,000元。圖／香奈兒提供 歌手暨CHANEL品牌大使JENNIE將演繹2023年全新COCO CRUSH形象廣告。圖／香奈兒提供 演員暨品牌大使瑪格麗特庫利將演繹2023年全新COCO CRUSH形象廣告。圖／香奈兒提供

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