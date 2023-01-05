羅德拉沃競技場30年！勞力士重返澳網2023 強勢開局
運動賽事之所以令人著迷，正因為選手們過人的體能、美技與恆定的鬥志，因而帶來奇蹟般的巔峰對決。由勞力士合作、贊助的澳洲網球公開賽（Australian Open）將在1月登場，除了將為2023年首個大滿貫賽事揭開序幕，也將透過球場上的高速揮拍與衝刺，似要為全新一年、強勢開局。
將在墨爾本公園（Melbourne Park）登場的澳洲網球公開賽，向來都是職業網球年度四大滿貫公開賽（Grand Slam）中首個開打的賽事，也被視為南半球最大型的職業網球賽事。而身為大會指定時計的勞力士，今年也是第15次和澳網合作，過去並曾有多位勞力士的品牌代言人都曾在澳網封王；像是「火箭」拉沃（Rod Laver）、艾芙特（Chris Evert）、艾伯格（Stefan Edberg）、庫瑞爾（Jim Courier），以及當代球星費德勒（Roger Federer）等人就在澳網寫下總計15次的問鼎紀錄，戰果豐碩。事實上，墨爾本公園中的網球中心、羅德拉沃競技場（Rod Laver Arena），正是於1992年以Rod Laver的名字命名，除了因為他在1960、1962、1969年在澳網三度冠，Rod Laver在1969年更寫下史無前例的「年度全滿貫」紀錄，至今無有男單選手能及，也令勞力士與有榮焉。
而一旦把時間軸聚焦回到2023的此刻，2023澳網場上更展現球星雲集、江山代有人才出的熱烈戰況。像是2022年才成為勞力士代言人的西班牙小將阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），2022年更以史無前例的爆炸性竄升成為職業球王、英雄出少年。此外同為勞力士代言人的新生代小將、希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），同樣也是本屆澳網的觀賽重點。目前世界排名第三的西西帕斯，去年便曾在法網午夜時刻上演五盤大戰逆轉秀、展現強韌的求勝意志，過往也曾在澳網三度進入半決賽，也是今年黑馬之一。
女單賽事中，勞力士代言人、現今世界球后的波蘭女將斯薇雅蒂（Iga Świątek），去年四月成為球后並曾獲「ITF女子世界冠軍」與「WTA年度最佳球員」兩項殊榮，更曾三度摘下大滿貫單打冠軍的桂冠，而2022年她更曾保持37連勝、寫下21世紀WTA的連勝紀錄，也讓人更加期待她在今年澳網的精彩表現。
值得一提的是：無論是阿爾卡拉斯或西西帕斯都曾在奪冠後戴上勞力士的Cosmograph Daytona腕表，這只以傳奇賽道知名的計時碼表，是為速度、精密量測所誕生，過往除了為無數東西方名人熱愛、配戴，更是拍賣會上最搶手的標的。阿爾卡拉斯去年美網奪冠時戴上的是黑色面盤、黑色陶瓷圈的配置，展現了匹配表款的榮耀成就，而西西帕斯在馬略卡網球錦標賽後手上則為白色面盤的精鋼款式，展現了另類的英雄（品味）所見略同。
正式的澳網賽事將自2023年1月16日開打，賽程約兩周、並在1月29日（日）邁向最終決賽，屆時將有哪一位球星展開最後的笑顏，他們又將戴上哪一只勞力士經典時計？勢將成為網球迷與鐘表愛好者另類的觀賽一大樂事。
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