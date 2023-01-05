NSO新年首場音樂會 黃俊文組室內樂林品任當「大彩蛋」

1月7日，國家交響樂團將迎來2023年第一場音樂會—力晶2023藝文饗宴《NSO黃俊文與好朋友們－來自維也納》音樂會，小提琴家黃俊文將攜手中提琴家提摩西‧李道特（Timothy Ridout）、法國號演奏家瑞德凡‧弗拉柯維克（Radovan Vlatković）、鋼琴家尤霍‧波赫約寧（Juho Pohjonen）及林品任、蔡竺君等NSO音樂家群，展現室內樂的千變萬化。

NSO執行長郭玟岑表示，小提琴家黃俊文在2019年獲前任音樂總監呂紹嘉邀請擔任NSO駐團音樂家，由他所策劃的室內樂節目大獲得觀眾好評。現任音樂總監準‧馬寇爾再度邀請黃俊文與他熟悉的音樂家朋友們演出室內樂，途中遇到了「大彩蛋」—小提琴家林品任的加入，讓整體組合更加豐富。

「室內樂是音樂形式的最高境界，也是一切的基礎。」黃俊文表示，很多人好奇為何樂團要有大篇幅的室內樂演出，他認為透過室內樂排練和演出的溝通和切磋，團員能彼此學習成長。

負責統籌策劃本次室內樂音樂節的小提琴家黃俊文，將為大家呈現貝多芬、布拉姆斯和舒伯特的室內樂經典。貝多芬以室內樂創作起家，他曾為法國號留下不少相關作品，早期的降E大調六重奏集結了兩支法國號與絃樂四重奏，除了保有古典樂派的典雅風格，更呈現了法國號柔和、甚至俏皮的趣味。布拉姆斯的第三號鋼琴三重奏編制精簡，但情感濃郁，時而緊扣人心、時而詼諧，甚至帶著令人回味的鄉愁韻味。舒伯特的F大調八重奏以絃樂五重奏搭配單簧管、低音管、法國號，不只樂器組合多元，六個樂章的安排也類似莫札特時代的嬉遊曲，帶著輕鬆、悠閒的沙龍氛圍。

本次音樂會亦策劃一系列的力晶美學藝堂活動，包括瑞德凡‧弗拉柯維克法國號大師班、尤霍‧波赫約寧鋼琴大師班、彩排觀摩暨交流，以及演前導聆等四場活動，期待藉由音樂教育活動的推廣，讓樂迷更加全面地感受名家的才能與天份。

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