3種海味＋豬排！杏子豬排「海陸饗宴套餐」限時88折
來自日本的「銀座杏子豬排」針對即將到來的農曆新年，以扇貝、牡蠣、鮮蝦、里肌豬排等組合，推出「豪華海陸饗宴」系列，共有「豪華海陸熟成里肌豬排」、「𡘙豪華海陸熟成里肌豬排」等2款新品。六角美食通的會員，還可享指定新品88折的限時優惠。
銀座杏子豬排自2014年正式登台，目前在全台共計有24間門市。本次推出的「豪華海陸熟成里肌豬排」，選用大尺寸的北海道扇貝，裹粉後油炸至金黃，再搭配上廣島牡蠣、草蝦等海味，還有熟成國產豬肉製成的里肌豬排，帶來海陸雙重享受，每套480元。另款「𡘙豪華海陸熟成里肌豬排」，則是以里肌豬排、北海道扇貝搭配廣島牡蠣，還有手掌大的肥豬蝦，讓喜愛吃蝦的民眾擁有更豪華的感受，也同樣可擁有海陸食材交織的風味，每套588元。
為慶祝新品上市，自1月5日起至1月20日期間，推出有會員專屬優惠，凡於1月1日前加入六角美食通的會員，就可獲得「豪華海陸熟成里肌豬排88折優惠券」。
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