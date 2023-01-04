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雙重海味！欣葉呷哺呷哺推出「龍蝦＋北寄貝鍋」
寒冷的冬天，最適合吃鍋禦寒。「欣葉呷哺呷哺」今冬推出以「野生龍蝦＋日本北寄貝」為主角的「龍蝦北寄貝鍋」套餐，讓民眾一次可以品嚐到兩種海鮮滋味，暖身又暖心。
採期間限定推出的「龍蝦北寄貝鍋」套餐。湯底是欣葉呷哺呷哺的招牌湯底，搭配重約10兩的野生龍蝦，涮煮至最佳熟度後之後品嚐。不僅可以吃得到龍蝦肉本身的細緻口感，還可搭配特製桔醋醬增添清新酸香。同步登場的「北寄貝」則是由日本北部直送來台，除了可以直接涮煮品嚐彈牙口感外，欣葉也推出「北寄貝春雨蒸」的烹調選擇。可將北寄貝搭配日本春雨（冬粉）與蒜蓉醬汁清蒸，創造出不同的風味變化。套餐中另外還安排季節鮮魚片、軟絲、梅花豚肉盤等品項，還有鮮肉蝦餃、鮮肉蝦燕餃等4款自製手撖鮮味餃，全套雙人價3,880元。
針對喜愛日本和牛的民眾，欣葉呷哺呷哺也推薦「日本鹿兒島和牛壽喜燒」。以關東風格為基礎的壽喜燒，搭配上鹿兒島和牛沙朗部位，還有牛蒡、大白菜、豆腐等食材，讓民眾可以享受鹹香甘甜的和風滋味，每套3,280元。
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