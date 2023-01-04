快訊

藝人教會爆內部爭議 牧師分析台灣基督教會兩大嚴重問題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雙重海味！欣葉呷哺呷哺推出「龍蝦＋北寄貝鍋」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
欣葉呷哺呷哺今年冬天推出「龍蝦北寄貝鍋」。圖／欣葉提供
欣葉呷哺呷哺今年冬天推出「龍蝦北寄貝鍋」。圖／欣葉提供

寒冷的冬天，最適合吃鍋禦寒。「欣葉呷哺呷哺」今冬推出以「野生龍蝦＋日本北寄貝」為主角的「龍蝦北寄貝鍋」套餐，讓民眾一次可以品嚐到兩種海鮮滋味，暖身又暖心。

採期間限定推出的「龍蝦北寄貝鍋」套餐。湯底是欣葉呷哺呷哺的招牌湯底，搭配重約10兩的野生龍蝦，涮煮至最佳熟度後之後品嚐。不僅可以吃得到龍蝦肉本身的細緻口感，還可搭配特製桔醋醬增添清新酸香。同步登場的「北寄貝」則是由日本北部直送來台，除了可以直接涮煮品嚐彈牙口感外，欣葉也推出「北寄貝春雨蒸」的烹調選擇。可將北寄貝搭配日本春雨（冬粉）與蒜蓉醬汁清蒸，創造出不同的風味變化。套餐中另外還安排季節鮮魚片、軟絲、梅花豚肉盤等品項，還有鮮肉蝦餃、鮮肉蝦燕餃等4款自製手撖鮮味餃，全套雙人價3,880元。

針對喜愛日本和牛的民眾，欣葉呷哺呷哺也推薦「日本鹿兒島和牛壽喜燒」。以關東風格為基礎的壽喜燒，搭配上鹿兒島和牛沙朗部位，還有牛蒡、大白菜、豆腐等食材，讓民眾可以享受鹹香甘甜的和風滋味，每套3,280元。

日本和牛 海鮮

延伸閱讀

DON DON DONKI熊本縣美食季開跑 熊紅草莓、A5和牛7折必買 滿千再送紅包

Lexus攜手Dragon Burger推限定和牛漢堡 全新RX進駐晶華酒店展出

BL劇鮮肉親到牽絲！「小吳建豪」被曝全身硬唯獨這裡軟

整桌免費吃？！「本格和牛燒肉放題」插旗台南 開幕活動第二波加碼到月底

相關新聞

雙重海味！欣葉呷哺呷哺推出「龍蝦＋北寄貝鍋」

寒冷的冬天，最適合吃鍋禦寒。「欣葉呷哺呷哺」今冬推出以「野生龍蝦＋日本北寄貝」為主角的「龍蝦北寄貝鍋」套餐，讓民眾一次可...

不敗經典英倫紳士西裝 始祖蜘蛛人變身靦腆型男

設計師同名品牌Paul Smith是英國經典西服的代表，擅長以細膩考究的西裝剪裁，融合玩味十足的細節驚喜， 搭配饒富趣味...

「老爺小花園」推出草莓季 5款草莓甜點飲品160元起

冬天正值豔紅欲滴的草莓盛產季節，位於松江南京商圈，供應義式風格料理、早午餐、下午茶、麵包甜點及飲品的複合式餐廳「老爺小花...

DON DON DONKI熊本縣美食季開跑 熊紅草莓、A5和牛7折必買 滿千再送紅包

忙碌的1月除了要準備年貨、伴手禮，同時也是最受台灣民眾喜愛的日本草莓季，其中熊本草莓更是絕不能錯過的美味品種之一。DON...

相挺M世代！朱軒洋站台MIDO全新Multifort M天文台腕表

隨著2023的來到，不少精品品牌陸續發表了年度全新系列。瑞士鐘表品牌美度（MIDO）瞄準「千禧世代」，推出新款Multi...

萬元鈔票直接啃 鈔票煎餅新年熱銷

把萬元鈔票直接拿來啃的滋味如何？嘉義市煎餅業者推出的萬元鈔票煎餅創意十足，推出8年來深獲好評，每到年節前夕熱銷供不應求。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。