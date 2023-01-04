不敗經典英倫紳士西裝 始祖蜘蛛人變身靦腆型男
設計師同名品牌Paul Smith是英國經典西服的代表，擅長以細膩考究的西裝剪裁，融合玩味十足的細節驚喜， 搭配饒富趣味的印花單品，創造出深具英倫風情、優雅迷人的紳裝風範，並適當地揉合Paul Smith集幽默、 藝術與創意奇想於一身的品牌精髓，總在看似傳統經典的外觀之中，藏著彩蛋般不張揚的悶騷內在。
Paul Smith獨樹一格的品牌特色與實穿主義備受推崇，成為東西方各年齡層男士西服的不敗首選。在近期熱播Netflix日劇《First Love 初戀》中，飾演男主角少年時期的26歲日本男演員木戶大聖，因出色演技和清秀外貌引起熱議，他在該劇的日本首映會上就穿著了Paul Smith的灰色格紋成套西裝，搭配鮮明的水藍色滿版印花領帶，在正統輪廓下以活潑細節展現年輕活力的男孩紳裝品味。
而日前好萊塢知名演員陶比麥奎爾（Tobey Maguire）出席電影《巴比倫 》（Babylon）首映會時，也選擇了穿著Paul Smith的西裝：這位「初代蜘蛛人」的扮演者，以一襲剪裁合宜的經典炭灰色羊毛西裝，搭配彩條袖口襯衫與黑色絲質領帶，尺寸合宜的修身剪裁、精良面料選擇與沉穩色系，展現出低調又不失風格的成熟男人西服典範，襯托他略帶靦腆男孩感的笑容。
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