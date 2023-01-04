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不敗經典英倫紳士西裝 始祖蜘蛛人變身靦腆型男

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
陶比麥奎爾在加州奧斯卡電影博物館出席《巴比倫》電影首映會時，穿Paul Smith炭灰色羊毛西裝搭配彩條袖口襯衫與黑色絲質領帶。圖／藍鐘提供
陶比麥奎爾在加州奧斯卡電影博物館出席《巴比倫》電影首映會時，穿Paul Smith炭灰色羊毛西裝搭配彩條袖口襯衫與黑色絲質領帶。圖／藍鐘提供

設計師同名品牌Paul Smith是英國經典西服的代表，擅長以細膩考究的西裝剪裁，融合玩味十足的細節驚喜， 搭配饒富趣味的印花單品，創造出深具英倫風情、優雅迷人的紳裝風範，並適當地揉合Paul Smith集幽默、 藝術與創意奇想於一身的品牌精髓，總在看似傳統經典的外觀之中，藏著彩蛋般不張揚的悶騷內在。

Paul Smith獨樹一格的品牌特色與實穿主義備受推崇，成為東西方各年齡層男士西服的不敗首選。在近期熱播Netflix日劇《First Love 初戀》中，飾演男主角少年時期的26歲日本男演員木戶大聖，因出色演技和清秀外貌引起熱議，他在該劇的日本首映會上就穿著了Paul Smith的灰色格紋成套西裝，搭配鮮明的水藍色滿版印花領帶，在正統輪廓下以活潑細節展現年輕活力的男孩紳裝品味。

而日前好萊塢知名演員陶比麥奎爾（Tobey Maguire）出席電影《巴比倫 》（Babylon）首映會時，也選擇了穿著Paul Smith的西裝：這位「初代蜘蛛人」的扮演者，以一襲剪裁合宜的經典炭灰色羊毛西裝，搭配彩條袖口襯衫與黑色絲質領帶，尺寸合宜的修身剪裁、精良面料選擇與沉穩色系，展現出低調又不失風格的成熟男人西服典範，襯托他略帶靦腆男孩感的笑容。

日劇《First Love 初戀》男主角木戶大聖於首映會上穿著Paul Smith灰色格紋成套西裝搭配鮮明的水藍色滿版印花領帶。圖／摘自IG
日劇《First Love 初戀》男主角木戶大聖於首映會上穿著Paul Smith灰色格紋成套西裝搭配鮮明的水藍色滿版印花領帶。圖／摘自IG
Paul Smith黑色經典素面羊毛西裝外套，38,500元；西裝長褲，16,800元。圖／藍鐘提供
Paul Smith黑色經典素面羊毛西裝外套，38,500元；西裝長褲，16,800元。圖／藍鐘提供
Paul Smith兔子印花領帶，6,500元。圖／藍鐘提供
Paul Smith兔子印花領帶，6,500元。圖／藍鐘提供
Paul Smith深色碎花襯衫，13,800元。圖／藍鐘提供
Paul Smith深色碎花襯衫，13,800元。圖／藍鐘提供
Paul Smith白色可樂印花襯衫，11,800元。圖／藍鐘提供
Paul Smith白色可樂印花襯衫，11,800元。圖／藍鐘提供
Paul Smith經典彩條襯衫，11,800元。圖／藍鐘提供
Paul Smith經典彩條襯衫，11,800元。圖／藍鐘提供
Paul Smith經典彩條領帶，6,500元。圖／藍鐘提供
Paul Smith經典彩條領帶，6,500元。圖／藍鐘提供
Paul Smith鴿灰格紋羊毛西裝外套，41,500元；西裝長褲，17,500元。圖／藍鐘提供
Paul Smith鴿灰格紋羊毛西裝外套，41,500元；西裝長褲，17,500元。圖／藍鐘提供
Paul Smith深藍細千鳥格羊毛西裝外套，41,500元；西裝長褲，17,500元。圖／藍鐘提供
Paul Smith深藍細千鳥格羊毛西裝外套，41,500元；西裝長褲，17,500元。圖／藍鐘提供

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