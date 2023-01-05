蘋果家庭Thread串接「智」動化 EVE跨越整合無限延伸

智慧家庭整合聯盟「Matter」從10月初正式登台後，吸引了眾多智慧家庭的設備開發廠商的注意，各大品牌紛紛加入Matter的聯盟行列，一同致力研發出可同時跨越蘋果家庭(Apple Homekit)、Google 助理(Google Assistant)及亞馬遜(Amazon)旗下的Alexa等國際大廠的智慧家庭設備。

區塊建購屬於你的Thread

蘋果智慧家庭領導品牌「EVE」隨著這波科技浪潮，陸續改版推出符合Matter聯盟會員串聯規範的Thread系列，讓消費者們可以享受到作業串接更快速的自動化生活體驗，讓你的智慧家庭在未來都可以享有一站式的整合服務。Thread的網狀傳輸技術，作業反應速度優於舊有的藍牙及Zigbee，透過傳輸網絡，每個內建Thread技術的產品不只是智慧家庭的物聯設備，也能是系統傳輸的結點，當擁有Thread傳輸技術的品項越多，代表著你的智慧家庭已慢慢的不受中控橋接的束縛，讓智能居家的感測距離可以不斷延伸。

動態偵測，照亮你的每一步

自動化串接，感應動作即可開啟滿室燈光，確保踏出的每一步都能安全無虞。EVE Motion動態感應，捕捉動靜，即時開啟自動化，動態感應設備進入到一般家庭裡，能為生活帶來什麼樣的影響呢？在建立完整的自動化環境下，當家中長輩夜晚起身時，EVE Motion無線運動傳感器偵測到任何動作，就能自動開啟串接燈具，照亮房門。

圖 / 有.設計 uDesign 提供

出門時監控

沒人在家?當家中沒有人卻偵測到活動時確保您立即收到通知，EVE Motion無線運動傳感器只要偵測到家中出現任何動靜時，都可以隨時傳送推播訊息，警惕家中成員立即關切居家安危，並在家中另有安裝室內攝影機的情況下，立即連線觀看室內安防的狀態。此外，EVE Motion無線運動傳感器(thread)感測距離長達9公尺，擁有120度超廣角的感測角度，外殼採IPX3生活防水設計，輕巧外觀即貼即用，使用場域不受環境限制。

圖 / 有.設計 uDesign 提供

圖 / 有.設計 uDesign 提供

安裝在室外到家即可享有自動化的智能生活，裝在家中不只幫你監測室內安防，搭配其他蘋果智能配件，讓你如置身電影場景般享有全室自動化的智慧生活。有.設計 開館慶獨家85折，滿3,000加碼再送EVE智能插座，詳情請上 活動頁面 查詢。

商品推薦