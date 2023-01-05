快訊

世界棒球經典賽／36人集訓名單13日曝光 確定有張育成入選

直播／較前周上升11.8%！今增31078例本土、436例境外 45病歿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘋果家庭Thread串接「智」動化 EVE跨越整合無限延伸

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
圖 / 有.設計 uDesign 提供
圖 / 有.設計 uDesign 提供

智慧家庭整合聯盟「Matter」從10月初正式登台後，吸引了眾多智慧家庭的設備開發廠商的注意，各大品牌紛紛加入Matter的聯盟行列，一同致力研發出可同時跨越蘋果家庭(Apple Homekit)、Google 助理(Google Assistant)及亞馬遜(Amazon)旗下的Alexa等國際大廠的智慧家庭設備。

區塊建購屬於你的Thread

蘋果智慧家庭領導品牌「EVE」隨著這波科技浪潮，陸續改版推出符合Matter聯盟會員串聯規範的Thread系列，讓消費者們可以享受到作業串接更快速的自動化生活體驗，讓你的智慧家庭在未來都可以享有一站式的整合服務。Thread的網狀傳輸技術，作業反應速度優於舊有的藍牙及Zigbee，透過傳輸網絡，每個內建Thread技術的產品不只是智慧家庭的物聯設備，也能是系統傳輸的結點，當擁有Thread傳輸技術的品項越多，代表著你的智慧家庭已慢慢的不受中控橋接的束縛，讓智能居家的感測距離可以不斷延伸。

動態偵測，照亮你的每一步

自動化串接，感應動作即可開啟滿室燈光，確保踏出的每一步都能安全無虞。EVE Motion動態感應，捕捉動靜，即時開啟自動化，動態感應設備進入到一般家庭裡，能為生活帶來什麼樣的影響呢？在建立完整的自動化環境下，當家中長輩夜晚起身時，EVE Motion無線運動傳感器偵測到任何動作，就能自動開啟串接燈具，照亮房門。

圖 / 有.設計 uDesign 提供
圖 / 有.設計 uDesign 提供

出門時監控

沒人在家?當家中沒有人卻偵測到活動時確保您立即收到通知，EVE Motion無線運動傳感器只要偵測到家中出現任何動靜時，都可以隨時傳送推播訊息，警惕家中成員立即關切居家安危，並在家中另有安裝室內攝影機的情況下，立即連線觀看室內安防的狀態。此外，EVE Motion無線運動傳感器(thread)感測距離長達9公尺，擁有120度超廣角的感測角度，外殼採IPX3生活防水設計，輕巧外觀即貼即用，使用場域不受環境限制。

圖 / 有.設計 uDesign 提供
圖 / 有.設計 uDesign 提供

圖 / 有.設計 uDesign 提供
圖 / 有.設計 uDesign 提供

安裝在室外到家即可享有自動化的智能生活，裝在家中不只幫你監測室內安防，搭配其他蘋果智能配件，讓你如置身電影場景般享有全室自動化的智慧生活。有.設計 開館慶獨家85折，滿3,000加碼再送EVE智能插座，詳情請上活動頁面查詢。

品牌

延伸閱讀

不吃蘋果另找生路！良維如何只花3年 開進美國三大電動車新創？

嫌蘋果AirPods耳機4千元妖壽貴？低價高CP「AirPods Lite」有望登場價格曝光

蘋果配件商深圳和宏實業 違法來台設分公司2高層遭訴

蘋果傳明年推出micro LED顯示面板的Apple Watch

相關新聞

趕走補班日憂鬱！全家便利商店限時推霜淇淋、咖啡優惠

10天春節連假倒數計時，但得先度過本週六的憂鬱補班日，全家便利商店限時推出三重優惠活動，包含超人氣商品Fami!ce全家...

遠百嘉義福袋開賣 頭獎iPhone14

遠百嘉義今天上午開賣福袋，憑全館當日單筆消費滿1千元以上消費發票、購物明細、現金1千元及遠東百貨APP會員即可購買，限量...

蘋果家庭Thread串接「智」動化 EVE跨越整合無限延伸

智慧家庭整合聯盟「Matter」從10月初正式登台後，吸引了眾多智慧家庭的設備開發廠商的注意，各大品牌紛紛加入Matter的聯盟行列，一同致力研發出可同時跨越蘋果家庭(Apple Homekit)、Google 助理(Google Assistant)及亞馬遜(Amazon)旗下的Alexa等國際大廠的智慧家庭設備。

補班日不孤單！7-ELEVEN門市限時推「CITY指定系列飲品」任選2件79折

因應今年春節10天連假，本周六（1月7日）補班日不孤單，7-ELEVEN特別推出CITY系列限時優惠，陪伴上班族溫暖補元...

SPACEFOLD 時空折疊育兒包 育兒、商務、休閒一切包辦！

正式升格新手的爸媽除了心境轉變外，也在挑戰著爸媽以往的生活習慣。SPACEFOLD™ 時空折疊育兒包是專為哺育階段量身定製的多功能包款，首創折疊 + 分層的獨家功能，讓爸媽都能輕鬆成為哺育神隊友！憑籍其多功能的設計與百搭外型，不只用於育兒，也適用於商務差旅、休閒出遊，更於嘖嘖創下483萬，超過 1368 人贊助的佳績！

年節禮盒這樣送準沒錯！金銀銅福兔迎祥禮盒奢華登場

年節禮盒想破頭，送膩了一般的過年禮盒，來送「梳禮」吧 ! 「什麼？送禮送梳子？」不要懷疑，將梳子作為禮物可是有著相思、愛情、順利、以及祝福身體健康的含意呢 ! 且不分性別男女都超適合！ 「金銀銅福兔迎祥禮盒」採用三種不同金屬材質梳針，奢華養髮護頭皮，禮盒包裝設計也超有質感，送禮難題還未解嗎 ? 就讓滿載誠意祝福的「梳禮」幫你傳達心意吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。