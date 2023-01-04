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「老爺小花園」推出草莓季 5款草莓甜點飲品160元起

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「老爺小花園」草莓季推出三款草莓甜點。圖／老爺小花園提供。
「老爺小花園」草莓季推出三款草莓甜點。圖／老爺小花園提供。

冬天正值豔紅欲滴的草莓盛產季節，位於松江南京商圈，供應義式風格料理、早午餐、下午茶、麵包甜點及飲品的複合式餐廳「老爺小花園（royal petite garden）」選用新鮮大湖草莓，自1月5日起推出「草莓裡的草莓」、「草莓閃電泡芙」、「莓麗佳人」等三款手工甜點，售價160元起；以及「繽紛草莓氣泡」、「牛奶美莓」二款飲品，每款售價180元，為冷天捎來療癒甜蜜滋味。

「草莓裡的草莓」（180元）外觀即為一顆維妙維肖的草莓，以使用純天然紅寶石可可豆萃取提煉製成的紅寶石巧克力製成粉色脆殼，再噴上果膠呈現草莓果實的肌理感，匠心獨具巧手製成仿真草莓。切開紅豔豔的草莓脆殼，內餡使用新鮮草莓與羅勒草莓果醬造就流心酸香，包覆綿密輕柔的紅寶石巧克力香草慕絲，入口天然莓果酸甜氣息漫佈味蕾。

「草莓閃電泡芙」（160元）將閃電泡芙外殼鋪上開心果酥菠蘿皮烘烤，增添濃郁堅果暖香與酥脆口感，內餡擠入加了馬達加斯加香草製成的香草卡士達及草莓果醬，再綴以數顆鮮紅多汁的新鮮草莓及輕盈柔順的香緹鮮奶油。一口咬下先是酥香外皮，接續交織酸甜果肉與香甜不膩的卡士達餡，洋溢滿滿幸福甜蜜滋味。

「莓麗佳人」（160元）以柔美粉紅戚風蛋糕，包覆香草香緹、新鮮草莓內餡及覆盆子慕斯，上層綴以紅寶石般紅艷新鮮草莓片，馥郁酸香莓果與香草香緹恰到好處的酸甜平衡、輕盈爽口，粉嫩色澤讓空氣中瀰漫戀愛般粉紅泡泡。

除草莓甜點外，一濃郁、一清爽的兩款草莓飲品也不容錯過。「牛奶美莓」 （180元）的酸甜草莓與牛奶是不敗的組合，粉紅色澤更是充滿浪漫少女心。將草莓特有的香氣融合醇厚奶香，童話般的香甜氣息，瞬間融化你的心。

「繽紛草莓氣泡」（180元）夢幻粉紫玫瑰蝶豆花氣泡水緩緩注入杯中，與草莓果醬，柳橙片交織出充滿花果香氛的沁涼氣泡感，佐新鮮草莓藍莓果串，充滿果漾清新，酸甜清爽。

「繽紛草莓氣泡」180元。圖／老爺小花園提供。
「繽紛草莓氣泡」180元。圖／老爺小花園提供。
知名工藝家蔡爾平於老爺小花園入口側打造繽紛風箏拱門。圖／老爺小花園提供。
知名工藝家蔡爾平於老爺小花園入口側打造繽紛風箏拱門。圖／老爺小花園提供。
「牛奶美莓」 180元。圖／老爺小花園提供。
「牛奶美莓」 180元。圖／老爺小花園提供。
「草莓裡的草莓」180元。圖／老爺小花園提供。
「草莓裡的草莓」180元。圖／老爺小花園提供。
「老爺小花園」是供應義式風格料理、早午餐、下午茶、麵包甜點及飲品的複合式餐廳。圖／老爺小花園提供。
「老爺小花園」是供應義式風格料理、早午餐、下午茶、麵包甜點及飲品的複合式餐廳。圖／老爺小花園提供。
「莓麗佳人」160元。圖／老爺小花園提供。
「莓麗佳人」160元。圖／老爺小花園提供。
「草莓閃電泡芙」160元。圖／老爺小花園提供。
「草莓閃電泡芙」160元。圖／老爺小花園提供。

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