DON DON DONKI熊本縣美食季開跑 熊紅草莓、A5和牛7折必買 滿千再送紅包
忙碌的1月除了要準備年貨、伴手禮，同時也是最受台灣民眾喜愛的日本草莓季，其中熊本草莓更是絕不能錯過的美味品種之一。DON DON DONKI宣布在1月6日至1月29日期間推出「熊本縣美食季」，活動期間於西門店與忠孝新生店購買熊本縣展區商品，即限量贈送熊本限定口罩或熊本限定徽章，1月6日起單筆消費滿千，再贈送限定2023年紅包組或春聯組，讓大家不出國也能享受異國新年味。
熊本美食季期間，包括冬季必吃的熊本縣熊紅草莓、熊本縣產蜜柑及新鮮刺身等蔬果鮮食，更有熊本産刺身盛合及壽司盛合，一次品嘗來自熊本的多樣新鮮魚產好滋味，本次熊本美食季亦祭出熊本縣頂級A5和牛全部位下殺7折，搶便宜就能享受入口即化的頂級和牛，饕客絕不能錯過。
店內熊本專區更囊括所有熊本縣產零食雜貨，包含熊本縣產台灣蜂蜜蛋糕、多款口味的熊本熊拌飯料等一系列限定商品，總是能收服大小朋友的熊本熊多款糖果也祭出優惠均一價59元，讓民眾不用飛出國就能買得到、吃得開心。
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