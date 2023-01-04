相挺M世代！朱軒洋站台MIDO全新Multifort M天文台腕表

隨著2023的來到，不少精品品牌陸續發表了年度全新系列。瑞士鐘表品牌美度（MIDO）瞄準「千禧世代」，推出新款Multifort M Chronometer「先鋒系列」M天文台認證腕表，除描繪出雋永俐落的時光活力，再邀請到人氣男星、甫獲金馬獎肯定的朱軒洋到場站台。

先以《下半場》受到注目，近年並陸續演出 《天橋上的魔術師》、《村裡來了個暴走女外科》頗受好評的朱軒洋，今年再有由柯震東執導的驚悚電影「黑的教育」將上映、令人期待。原本就喜歡黑色與墨綠的他，今日配戴的Multifort表款正是擁有黑和墨綠的漸層設計，最初是MIDO從雪梨的港灣大橋得到啟發。朱軒洋除大讚美度從建築得到靈感的精神，並表示若有天能參與設計，會嘗試將日本的大阪城、金閣寺，或台灣的三合院融入設計，創意發想。

Multifort M Chronometer「先鋒系列」的M除了象徵品牌首字母的M、Multifort的系列名稱，更瞄準了千禧世代（Millenary）。表款使用通過瑞士天文台認證（COSC）的Caliber 80 Si自動上鍊機芯，並具備抗磁的矽游絲、以及80小時動力儲存性能。42毫米的精鋼表殼有銀色、黑色PVD處理兩種成色，訂價則為40,400元或41,800元。

同時，美度（MIDO）再「加碼」宣佈將品牌過往曾推出、具瑞士天文台認證表款的「全球保固」服務加碼150%，由兩年延伸至五年，服務並已由2023年1月1日開始。而考量到不同價位帶的需求，同系列再有4只Multifort M先鋒系列M腕表，機芯同樣使用Caliber 80自動上鍊機芯，並以精鋼表殼搭配銀色、黑灰漸變、黑藍漸變與灰色漸變四種面盤，機芯則經過3方位調校與80小時動力儲存，訂價則約27,300元至28,300元不等。 Multifort M Chronometer先鋒系列M天文台認證腕表，40,400元。圖／MIDO提供 戴上「先鋒系列」M天文台認證腕表的朱軒洋，展現新生代男星的自信氣勢。圖／MIDO提供 由於指針、小時時標使用了夜光塗料，讓表款在黑暗中也能讀取時間。圖／MIDO提供 Multifort M Chronometer先鋒系列M腕表，28,300元。圖／MIDO提供 去年甫獲金馬獎肯定的朱軒洋，新片《黑的教育》將在2月上檔、令人期待。圖／MIDO提供 Multifort M Chronometer先鋒系列M天文台認證腕表，41,800元。圖／MIDO提供 以黑綠漸層加上髮絲紋的先鋒系列M天文台認證腕表，展現沈穩但時髦的活力。圖／MIDO提供

商品推薦