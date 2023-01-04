掃除幫手升級！Dyson Gen5Detect無線吸塵器可過濾流感病毒 長短吸頭合一太貼心
年前掃除想要簡單省力，準備一台功能強大的吸塵器不可少！趁著農曆新年前，Dyson宣布推出最新款Gen5Detect無線吸塵器，提供高達262AW的強勁吸力，更配備全新升級的全機密封HEPA過濾系統，能夠捕捉99.99%小至0.1微米的顆粒物，鎖住99.9%的H1N1和MS2病毒。而雷射吸頭也升級，全新Fluffy Optic智慧光學偵測吸頭，比前一代可照亮多達2倍的地面範圍，讓清潔過程更肉眼可見，而最吸引人的更新還有首度將使用頻率最高的除塵及隙縫吸頭內建在長吸頭中，吸塵時更有效率。
品牌創始人James Dyson表示，「這款產品結合了我們的光學偵測技術、能夠統計灰塵顆粒數量及大小的壓電式聲學感應技術、開創性的全新數位馬達和全機密封HEPA過濾系統，讓使用者能夠實現我們有史以來最深度的清潔體驗。」
疫情之後大家對居家清潔的標準都提高了，看準民眾需求，全新的Gen5Detect無線吸塵器除了擁有吸力更強大的第5代Hyperdymium馬達，更升級全機密封HEPA過濾系統的性能，讓小至0.1微米的病毒顆粒也能被捕捉並牢牢鎖在機器中，且各個零件的連接處都有進行全機密封處理，有效防止清潔過程中污染物洩露並過濾出潔淨的空氣，避免家庭清掃中可能的二次污染。
而去年首度亮相的壓電式聲學感應技術，以及讓地面微塵更容易被看見的光學偵測技術，今年也再度升級登場，這次機身上LCD螢幕的微粒即時分類顯示更加直覺，透過顏色讓使用者一眼就能辨識該區域是否已經清潔乾淨；而Fluffy Optic智慧光學偵測吸頭照射的範圍也更廣，兩者搭配就能讓使用者在清潔過程中動態精準監控地面的清潔程度，讓打掃變得更科學、也更潔淨。
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