兔耳朵變成指針、浮世繪貓篡位成主角 2023生肖年限定表款大玩創意哏

再過幾天，虎年即將結束，迎接兔年到來，除了是時間的改變，增添新行頭或是配戴應景小物，都是新春期間必做的事情之一。看準這樣的商機，瑞士流行腕表品牌SWATCH就準備了全新的兔年特別版表款，把牠的特徵發揮巧思，重新詮釋。而CASIO旗下的G-SHOCK則跟台灣刺青藝術家合作，取「癸卯兔年」的諧音哏，反倒讓浮世繪風格貓圖案，成為聯名腕表主角。

SWATCH從2006年開始就針對了東方文化裡的生肖年，打造特別款腕表，因此為了迎接2023兔年的來臨，品牌以兔子招牌大耳為設計靈感，結合明亮紅和吉祥金的配色，讓限定表款充滿趣味。兔子除了有一雙吸引人的毛茸茸大耳朵之外，更有聰明機靈等特質，受到眾人喜愛。於是，SWATCH便以NEW GENT表款為基礎，並運用BIOCERAMIC生物陶瓷材質打造表殼，兔子的招牌長耳，變成表盤上的指針，並搭配金色的兔臉。但讓人驚喜的莫過表環的造型同樣也是一雙紅金配色的兔耳，連同表盒上的提把與包裝，也是巧妙設計成兔臉的可愛模樣，吸睛百分百。

G-SHOCK跟台灣刺青藝術家大柴裕豪合作，取「癸卯兔年」的諧音哏，讓浮世繪風格貓圖案，成為聯名腕表主角。圖／CASIO提供

除了2022的虎年之外，G-SHOCK已經分別與台灣刺青藝術家合作，推出生肖年的聯名表。此次品牌與刺青師「大柴裕豪」攜手，將他擅長的浮世繪風格百貓圖，結合本土文化特色，運用在限定的DW-5600腕表上。G-SHOCK解釋，2023為癸卯兔年，想在眾多的兔子意象表款脫穎而出，於是大膽的使用了貓圖騰為主角。所以在手表上，可以見到白鷺鷥與帶有兔子面具的貓圖案，並在表帶上印有「卯」字，充分體現台灣特色。此外，因應新春到來，G-SHOCK也祭出在指定通路購物滿額，即可獲得印有大柴裕豪設計的印花水杯和紅包袋，送完為止。

Flik Flak兔年特別表款，1,400元。圖／SWATCH提供

兒童腕表品牌Flik Flak也針對兔年，推出特別表款，利用毛茸茸的大耳兔做為設計靈感，透過體驗新年習俗的可愛模樣，描繪出兔子給人文靜善良、認真負責的特質。採用對環境友善的生物源材質製作表殼和配件，搭配運用再生PET瓶製成的織物表帶，兼具防水耐撞可機洗的特色。

G-SHOCK卯兔年DW-5600MWCAT-7建議生肖表，限量180只，3,800元。圖／CASIO提供

SWATCH兔年特別表款，3,150元。圖／SWATCH提供

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