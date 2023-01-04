方寸中窺見絕美櫻花！嬌蘭紅寶之吻推春櫻漫舞限定版

雖然國境已經解封，但仍有許多人難以出國，而許多人最愛粉嫩的櫻花，也成為彩妝品牌的靈感來源。為向櫻花致意，嬌蘭紅寶之吻高訂唇膏，推出春櫻漫舞限定版，歌頌日本的櫻花，其中高訂彩殼上，更直接呈現出盛開櫻花，帶來滿滿春意。

櫻花，向來為許多人激發靈感，嬌蘭與藝術家杉浦今日子（Kyoko Sugiura）合作，藝術家出生於日本，住在巴黎，因此作品融合日本與歐洲風格，此次合作春櫻漫舞限定版，在限量款彩殼、唇膏體上，重新詮釋櫻花之美。

全新限定色號N°63 Rosy Bloom，由法國嬌蘭彩妝創意總監Violette全新調製，為淺木玫瑰色，靈感來自櫻花嬌嫩色調，並有著緞光質地，膏體上還有櫻花圖樣。

更值得收藏的櫻花圖印彩殼，花瓣上增加金箔點綴，白色為底與淡粉色櫻花，呈現出潔淨卻又迷人的風格，為呈現出粉嫩妝容，還能搭配幻彩流星蜜粉球，整體珠光風格，有著閃耀的美肌效果。 嬌蘭紅寶之吻高訂彩殼（春櫻漫舞限定版）／1,350元 。圖／嬌蘭提供 嬌蘭紅寶之吻高訂唇膏 N°63 （春櫻漫舞限定版）／1,250元 。圖／嬌蘭提供 嬌蘭紅寶之吻高訂唇膏 N°63 （春櫻漫舞限定版）試色 。圖／嬌蘭提供

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