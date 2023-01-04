快訊

燦笑揮手好吸睛！北一女旗隊美花車遊行獲讚賞 英媒選為本日最佳照片

方寸中窺見絕美櫻花！嬌蘭紅寶之吻推春櫻漫舞限定版

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
嬌蘭紅寶之吻高訂唇膏，推出春櫻漫舞限定版。圖／嬌蘭提供
嬌蘭紅寶之吻高訂唇膏，推出春櫻漫舞限定版。圖／嬌蘭提供

雖然國境已經解封，但仍有許多人難以出國，而許多人最愛粉嫩的櫻花，也成為彩妝品牌的靈感來源。為向櫻花致意，嬌蘭紅寶之吻高訂唇膏，推出春櫻漫舞限定版，歌頌日本的櫻花，其中高訂彩殼上，更直接呈現出盛開櫻花，帶來滿滿春意。

櫻花，向來為許多人激發靈感，嬌蘭與藝術家杉浦今日子（Kyoko Sugiura）合作，藝術家出生於日本，住在巴黎，因此作品融合日本與歐洲風格，此次合作春櫻漫舞限定版，在限量款彩殼、唇膏體上，重新詮釋櫻花之美。

全新限定色號N°63 Rosy Bloom，由法國嬌蘭彩妝創意總監Violette全新調製，為淺木玫瑰色，靈感來自櫻花嬌嫩色調，並有著緞光質地，膏體上還有櫻花圖樣。

更值得收藏的櫻花圖印彩殼，花瓣上增加金箔點綴，白色為底與淡粉色櫻花，呈現出潔淨卻又迷人的風格，為呈現出粉嫩妝容，還能搭配幻彩流星蜜粉球，整體珠光風格，有著閃耀的美肌效果。

嬌蘭紅寶之吻高訂彩殼（春櫻漫舞限定版）／1,350元 。圖／嬌蘭提供
嬌蘭紅寶之吻高訂彩殼（春櫻漫舞限定版）／1,350元 。圖／嬌蘭提供
嬌蘭紅寶之吻高訂唇膏 N°63 （春櫻漫舞限定版）／1,250元 。圖／嬌蘭提供
嬌蘭紅寶之吻高訂唇膏 N°63 （春櫻漫舞限定版）／1,250元 。圖／嬌蘭提供
嬌蘭紅寶之吻高訂唇膏 N°63 （春櫻漫舞限定版）試色 。圖／嬌蘭提供
嬌蘭紅寶之吻高訂唇膏 N°63 （春櫻漫舞限定版）試色 。圖／嬌蘭提供

櫻花

延伸閱讀

夏日陽光條紋風！Rouge Hermès愛馬仕唇膏春夏限定版

錦山公園設施毀損嚴重 苑裡公所爭取櫻花盛開前修繕

擦上唇膏 主動出擊！香奈兒升級超炫耀的絲絨脣膏

影／武陵農場出現日出彩虹雲秀 遊客驚呼：如極光般感動

相關新聞

麥當勞大麥克改版！麵包到牛肉都不同 4款漢堡也升級

近日有網友發現，麥當勞的漢堡大小與過去有所不同，在網路上引起熱烈討論。台灣麥當勞在1月4日發布公告，表示近2年推動「漢堡...

2023台灣燈會「光源兔玩偶吸鐵燈」3隻耳朵超萌登場！Pinkoi預購

「2023年台灣燈會在台北」將於2月5日盛大展開，台北市政府與Pinkoi合作，邀請知名設計師陳普創作象徵「光」的超萌「...

兔耳朵變成指針、浮世繪貓篡位成主角 2023生肖年限定表款大玩創意哏

再過幾天，虎年即將結束，迎接兔年到來，除了是時間的改變，增添新行頭或是配戴應景小物，都是新春期間必做的事情之一。看準這樣的商機，瑞士流行腕表品牌SWATCH就準備了全新的兔年特別版表款，把牠的特徵發揮巧思，重新詮釋。而CASIO旗下的G-SHOCK則跟台灣刺青藝術家合作，取「癸卯兔年」的諧音哏，反倒讓浮世繪風格貓圖案，成為聯名腕表主角。

方寸中窺見絕美櫻花！嬌蘭紅寶之吻推春櫻漫舞限定版

雖然國境已經解封，但仍有許多人難以出國，而許多人最愛粉嫩的櫻花，也成為彩妝品牌的靈感來源。為向櫻花致意，嬌蘭紅寶之吻高訂...

宏匯廣場餐飲帶旺人氣 新春版「乃賀美」生吐司新北首快閃

位於新莊副都心的宏匯廣場，2022年改裝超過40個新櫃，餐飲陣容也持續升級，引進傳說的元氣丼屋全台首店、初魚鮨、初魚鐵板...

Saint Laurent推新款Monogram「外賣」包 就是愛外帶

隨著品牌的台北微風廣場店重新開幕，Saint Laurent近日於台北微風廣場店帶來了全新2023春夏男裝，並包含手提包...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。