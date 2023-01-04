宏匯廣場餐飲帶旺人氣 新春版「乃賀美」生吐司新北首快閃

位於新莊副都心的宏匯廣場，2022年改裝超過40個新櫃，餐飲陣容也持續升級，引進傳說的元氣丼屋全台首店、初魚鮨、初魚鐵板燒、黑毛屋鍋物、忠青商行等，今宏匯廣場發布2022年營收為35億元，今年將持續優化餐飲、服飾、美妝業種並擴大娛樂體驗，業績可望將再創新高。

宏匯廣場指出，元旦3天業績成長50%，迎接年前採買潮與春節10天連假推出新春回饋，1月5日至1月19日首15日全館(部份專櫃除外)當日累計滿3,000元送500元，1月20日至2月5日當日累計滿3,000元送300元，1月5日至2月5日國際精品、大家電、健康器材單筆滿10,000元送1,000元，3C指定專櫃單筆滿10,000元送500元，9大銀行刷卡滿額禮當日累計最低滿5,000元送100元，1月21日除夕至1月25日初四加碼當日累計滿4,000元送100元，會員搭配玉山銀行宏匯廣場聯名卡最高回饋18%，另有獨家限量兔年來店禮及多款生活美學小家電滿額禮可兌換。

初一到初三推出「好運紅包抽」活動，當日單筆滿888元就有機會抽中星宇航空台北-亞洲不限航點經濟艙雙人來回機票，以及SAMSUNG Galaxy Tab S8、大甲鎮瀾宮聯名聚財兔擺飾。

新春期間集結眾多新櫃及15家輕食期間限定店登場，有「日本最好吃生吐司」稱號的「乃賀美」即日起首度快閃新北進駐宏匯廣場，適逢農曆新年，「乃賀美」首度設計新春禮盒腰封，為生吐司繫上雅緻的日式腰帶，共有花卉及蝴蝶結兩款圖樣，並集結品牌人氣商品，推出四款禮盒套組，自用或送禮都有新年祝福氣息。

另有人氣輕食「細胞跳跳」純黑巧克力、「鄉間座」千層蛋糕、「亞尼克」生乳捲、「田原香」滴雞精、「究愛燕窩」、「Elitfun」麻吉貓MINI燒、犬首燒等甜蜜登場，滿足甜點控味蕾。另有OSIM按摩椅新春展售會、頂級廚具德國雙人牌291周年特展，以及NIKE、New Balance服飾鞋款全面3.8折起特賣會。 宏匯廣場新北獨家「黑毛屋」三人套餐推薦價3,388元。圖／宏匯廣場提供 宏匯廣場新北獨家「NARA Thai Cuisine」新年歡聚四人套餐推薦價3,088元。圖／宏匯廣場提供 宏匯廣場新春快閃即日起至1月20日「Elitfun」麻吉貓MINI燒四入399元。圖／宏匯廣場提供

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