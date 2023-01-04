補班不憂鬱！OKmart限時2天「現煮莊園級咖啡」買2送2
因應本週六（1月7日）的春節連假補班日，OKmart自即日起至1月7日推出大獲好評的黑糖道聯名飲品、麵包優惠，「黑糖肉桂捲」、「黑糖墨西哥奶酥麵包」、「黑糖桂圓蛋糕」搭配中杯莊園級拿鐵、大杯台灣青茶、大杯經典紅茶3選1（飲品原價45元），可享組合價59元；同一期間，使用帶有甘蔗焦香的黑糖系列飲品「黑糖道黑糖拿鐵」、「黑糖道黑糖醇奶茶」可享單杯嘗鮮價7折優惠。
OKCAFE則於1月6日至1月7日限時2天加碼推出大杯莊園級美式咖啡／拿鐵、莊園級濃厚系美式咖啡／拿鐵同品項買2杯送2杯；OKmall雲端商城也推出大杯莊園級美式咖啡、拿鐵同品項買10杯送10杯，等於每杯咖啡最低只要22元起。
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