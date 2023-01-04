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Saint Laurent推新款Monogram「外賣」包 就是愛外帶

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Monogram壓印植鞣皮革外賣箱形手提包，價格店洽。圖／Saint Laurent提供
Monogram壓印植鞣皮革外賣箱形手提包，價格店洽。圖／Saint Laurent提供

隨著品牌的台北微風廣場店重新開幕，Saint Laurent近日於台北微風廣場店帶來了全新2023春夏男裝，並包含手提包款、珠寶、鞋履和小型皮具，其中並有一款Monogram壓印的植鞣皮革外賣箱形手提包，以獨特的輪廓設計、成為開春的造型推薦亮點。

左右兩側扣住垂直對折的立面、加上鏤空的提把設計，正是多數人日常生活中熟悉的外賣提箱。Saint Laurent將此種設計轉化為包款輪廓：在植鞣皮革上壓印以品牌的YSL Logo與PARIS字樣，同時包款外側再加上金色的YSL Logo，並有咖啡色、黑色兩款。

除此之外，Saint Laurent也在新年與農曆春節期間推薦多款男性配件單品，例如同樣從生活中物品轉化而來的Monogram皮革文件套、Rive Gauche刺繡毛氈綁帶水桶袋與黑色銀飾穆勒鞋，可直接前往台北微風廣場店洽詢。

由現任創意總監Anthony Vaccarello打造的Saint Laurent 2023春夏，將場景設定在沙漠中，透過與神秘對比出生命的豐富多樣性。圖／Saint Laurent提供
由現任創意總監Anthony Vaccarello打造的Saint Laurent 2023春夏，將場景設定在沙漠中，透過與神秘對比出生命的豐富多樣性。圖／Saint Laurent提供
黑色銀飾穆勒鞋，價格店洽。圖／Saint Laurent提供
黑色銀飾穆勒鞋，價格店洽。圖／Saint Laurent提供
Rive Gauche刺繡毛氈綁帶水桶包，價格店洽。圖／Saint Laurent提供
Rive Gauche刺繡毛氈綁帶水桶包，價格店洽。圖／Saint Laurent提供
Monogram皮革文件套，價格店洽。圖／Saint Laurent提供
Monogram皮革文件套，價格店洽。圖／Saint Laurent提供

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