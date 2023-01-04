熱血回憶殺！7-ELEVEN推「灌籃高手電影套票快閃購、集點」

1990年起連載的
漫畫「灌籃高手」 日本 版即將在下周（1月13日）上映，7-ELEVEN為滿足粉絲期待，獲日本授權自1月11日起展開「灌籃高手電影套票 電影 購／集點」活動，獨家限量推出保溫瓶、便當盒、運動背包、斗篷毛巾、球鞋收納箱、萬用收納籃等7組灌籃高手電影套票組，每組商品皆附電影交換券1張及限定電影珍藏卡1張，粉絲絕對要全套收藏。 快閃
歷久不衰的日本經典漫畫「灌籃高手」是許多籃球迷、漫畫迷的回憶殺，更被譽為是日本動漫界無人不曉的經典名作，經典角色包括櫻木花道、流川楓、赤木剛憲、宮城良田與三井壽等，各有擁護者，作者透過生動劇情刻畫角色們背後的故事，讓粉絲邊看邊體悟人生道理。7-ELEVEN本次以最具代表的湘北高中5位籃球員搭配大面積的THE FIRST SLAM DUNK字樣為設計主軸，自1月11日起展開「灌籃高手電影套票快閃購、集點」活動。
7-ELEVEN獨家限定「灌籃高手電影套票快閃購／集點」活動共限量推出7組電影套票組，包括304不鏽鋼竹蓋保溫瓶、304不鏽鋼竹蓋便當盒、斗篷毛巾、可收納輕便運動背包、磁吸式球鞋收納箱、萬用收納籃等周邊，其中304不鏽鋼竹蓋保溫瓶一口氣推出經典LOGO款及湘北5人款，電影套票組除以上周邊外皆含電影交換券1張及限定電影珍藏卡1張，電影珍藏卡為7-ELEVEN限定的湘北5人款設計，值得收藏。
7-ELEVEN自1月11日起推「灌籃高手電影套票快閃購／集點」活動，每組電影套票皆含限定款灌籃高手珍藏票卡及電影交換券。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN自1月11日起展開「灌籃高手電影套票快閃購／集點」活動，「限量灌籃高手可收納輕便運動背包電影套票」門市快閃購1月11日下午3點起至1月15日消費不限金額加599元；1月16日下午3點起集滿6點加599元。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN獲日本授權自1月11日起展開「灌籃高手電影套票快閃購／集點」活動。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN自1月11日起展開「灌籃高手電影套票快閃購／集點」活動，「限量灌籃高手304不鏽鋼竹蓋便當盒電影套票」門市快閃購1月11日下午3點起至1月15日消費不限金額加699元；1月16日下午3點起集滿6點加699元。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN自1月11日起展開「灌籃高手電影套票快閃購／集點」活動，「限量灌籃高手斗篷毛巾電影套票」門市快閃購:1月11日下午3點起至1月15日消費不限金額加799元；1月16日下午3點起集滿6點加799元。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN獨家限定「灌籃高手電影套票快閃購／集點」活動共推出7組電影套票組。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN自1月11日起展開「灌籃高手電影套票快閃購／集點」活動，「限量灌籃高手磁吸式球鞋收納箱電影套票」門市快閃購: 1月11日下午3點起至1月15日消費不限金額加799元；1月16日下午3點起集滿6點加799元。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN自1月11日起展開「灌籃高手電影套票快閃購／集點」活動，「限量灌籃高手304不鏽鋼竹蓋保溫瓶電影套票」共2款（可挑款），門市快閃購:1月11日下午3點起至1月15日消費不限金額每款加699元；1月16日下午3點起每款集滿6點加699元。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN自1月11日起展開「灌籃高手電影套票快閃購／集點」活動，「限量灌籃高手萬用收納籃電影套票」門市快閃購1月11日下午3點起至1月15日消費不限金額加599元；1月16日下午3點起集滿6點加599元。圖／7-ELEVEN提供
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